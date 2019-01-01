Розшукують лучанку, яка пішла з дому ще у липні

Паршину Олену Леонідівну, 10 квітня 1967 року народження, жительку обласного центру.



Про це повідомляє



Жінка, 24 липня пішла з дому і досі її місце перебування невідоме.



Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, що стосується розшукуваної громадянки Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України. Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: (0332) 24-22-95, (0332) 24-42-98, 0669238559, 0987410693, або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відділ поліції розшукує, 10 квітня 1967 року народження, жительку обласного центру.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Жінка, 24 липня пішла з дому і досі її місце перебування невідоме.Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, що стосується розшукуваної громадянки Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України. Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: (0332) 24-22-95, (0332) 24-42-98, 0669238559, 0987410693, або на лінію «102».

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