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Розшукують лучанку, яка пішла з дому ще у липні

Розшукують лучанку, яка пішла з дому ще у липні
Луцький відділ поліції розшукує Паршину Олену Леонідівну, 10 квітня 1967 року народження, жительку обласного центру.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Жінка, 24 липня пішла з дому і досі її місце перебування невідоме.

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, що стосується розшукуваної громадянки Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України. Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: (0332) 24-22-95, (0332) 24-42-98, 0669238559, 0987410693, або на лінію «102».


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Теги: розшук, лучанка, поліція
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