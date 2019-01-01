Як у Луцьку розвивають панна-футбол





Така програма у місті працює другий рік, а до цього, з 2015 року, діяв конкурс підтримки місцевих ініціатив, - пише



Загалом за чотири роки у Луцьку реалізували декілька десятків проєктів, авторами яких були не чиновники, а звичайні мешканці міста.



У січні 2018 року у 40-ому мікрорайоні з’явились два майданчики для панна-футболу.



Довідково: Панна-футбол – це різновид вуличного футболу. Грають у нього у спеціальному круглому майданчику, обгородженому сіткою та обладнаному воротами. Особливість гри в тому, що потрібно кинути м’яч поміж ніг суперника. Найчастіше грають дві людини.



Про проєкт



Директорка Фонду розвитку школи №25 Уляна Цьось розповідає, що спершу планували поставити один майданчик для панна-футболу у дворі будинку на Кравчука, 7. Однак вирішили дозбирати гроші і зробити ще один – у дворі школи, що за кілька десятків метрів. На все витратили 50 тисяч гривень з міського бюджету і 12 тисяч гривень власних коштів.



Для чого робили



Щоб зайняти чимось дітей після уроків. За словами Уляни Цьось, досі вони гуляли під під’їздами і грали в карти. Ідею для нового дозвілля побачили в інтернеті.



В якому стані він зараз



Два майданчики діаметром 5 і 6 метрів зараз не залишаються без уваги. Буває, тут проводять уроки фізкультури, але найчастіше діти граються самостійно.



Уляна Цьось каже, що панна-футбол корисний для відпрацювання спортивних прийомів, мовляв тут потрібно не просто бігти, а точно водити м’яч. Зокрема, свої сили вже випробовували футболісти «Волині».



Приходять на майданчики батьки з маленькими дітьми, бо тут можна не хвилюватись за їхню безпеку – це своєрідний манеж, звідки на дорогу не вибіжиш.



Проблем з вандалами ініціатори проєкту поки не мали. Хоча минулого року в одному місці металева сітка не витримала навантаження і проламалась. Її полагодили. Єдине, кажуть, чого не вистачає – це покриття. Зараз майданчик встелений піском і після дощу у ньому утворюється болото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартував конкурс проєктів бюджету участі. Лучани запропонували 46 креативних ідей для покращення міського простору, на реалізацію кращих з яких вже за декілька місяців виділять до 250 тисяч гривень з бюджету.Така програма у місті працює другий рік, а до цього, з 2015 року, діяв конкурс підтримки місцевих ініціатив, - пише Перший Загалом за чотири роки у Луцьку реалізували декілька десятків проєктів, авторами яких були не чиновники, а звичайні мешканці міста.У січні 2018 року у 40-ому мікрорайоні з’явились два майданчики для панна-футболу.Директорка Фонду розвитку школи №25розповідає, що спершу планували поставити один майданчик для панна-футболу у дворі будинку на Кравчука, 7. Однак вирішили дозбирати гроші і зробити ще один – у дворі школи, що за кілька десятків метрів. На все витратили 50 тисяч гривень з міського бюджету і 12 тисяч гривень власних коштів.Щоб зайняти чимось дітей після уроків. За словами Уляни Цьось, досі вони гуляли під під’їздами і грали в карти. Ідею для нового дозвілля побачили в інтернеті.Два майданчики діаметром 5 і 6 метрів зараз не залишаються без уваги. Буває, тут проводять уроки фізкультури, але найчастіше діти граються самостійно.Уляна Цьось каже, що панна-футбол корисний для відпрацювання спортивних прийомів, мовляв тут потрібно не просто бігти, а точно водити м’яч. Зокрема, свої сили вже випробовували футболісти «Волині».Приходять на майданчики батьки з маленькими дітьми, бо тут можна не хвилюватись за їхню безпеку – це своєрідний манеж, звідки на дорогу не вибіжиш.Проблем з вандалами ініціатори проєкту поки не мали. Хоча минулого року в одному місці металева сітка не витримала навантаження і проламалась. Її полагодили. Єдине, кажуть, чого не вистачає – це покриття. Зараз майданчик встелений піском і після дощу у ньому утворюється болото.

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