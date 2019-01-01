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Як у Луцьку розвивають панна-футбол

Як у Луцьку розвивають панна-футбол
У Луцьку стартував конкурс проєктів бюджету участі. Лучани запропонували 46 креативних ідей для покращення міського простору, на реалізацію кращих з яких вже за декілька місяців виділять до 250 тисяч гривень з бюджету.

Така програма у місті працює другий рік, а до цього, з 2015 року, діяв конкурс підтримки місцевих ініціатив, - пише Перший.

Загалом за чотири роки у Луцьку реалізували декілька десятків проєктів, авторами яких були не чиновники, а звичайні мешканці міста.

У січні 2018 року у 40-ому мікрорайоні з’явились два майданчики для панна-футболу.

Довідково: Панна-футбол – це різновид вуличного футболу. Грають у нього у спеціальному круглому майданчику, обгородженому сіткою та обладнаному воротами. Особливість гри в тому, що потрібно кинути м’яч поміж ніг суперника. Найчастіше грають дві людини.

Про проєкт

Директорка Фонду розвитку школи №25 Уляна Цьось розповідає, що спершу планували поставити один майданчик для панна-футболу у дворі будинку на Кравчука, 7. Однак вирішили дозбирати гроші і зробити ще один – у дворі школи, що за кілька десятків метрів. На все витратили 50 тисяч гривень з міського бюджету і 12 тисяч гривень власних коштів.
Як у Луцьку розвивають панна-футбол
Як у Луцьку розвивають панна-футбол
Як у Луцьку розвивають панна-футбол

Для чого робили

Щоб зайняти чимось дітей після уроків. За словами Уляни Цьось, досі вони гуляли під під’їздами і грали в карти. Ідею для нового дозвілля побачили в інтернеті.

В якому стані він зараз

Два майданчики діаметром 5 і 6 метрів зараз не залишаються без уваги. Буває, тут проводять уроки фізкультури, але найчастіше діти граються самостійно.

Уляна Цьось каже, що панна-футбол корисний для відпрацювання спортивних прийомів, мовляв тут потрібно не просто бігти, а точно водити м’яч. Зокрема, свої сили вже випробовували футболісти «Волині».

Приходять на майданчики батьки з маленькими дітьми, бо тут можна не хвилюватись за їхню безпеку – це своєрідний манеж, звідки на дорогу не вибіжиш.

Проблем з вандалами ініціатори проєкту поки не мали. Хоча минулого року в одному місці металева сітка не витримала навантаження і проламалась. Її полагодили. Єдине, кажуть, чого не вистачає – це покриття. Зараз майданчик встелений піском і після дощу у ньому утворюється болото.

Як у Луцьку розвивають панна-футбол
Як у Луцьку розвивають панна-футбол

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Теги: панна-футбол, Луцьк
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