У волинській лікарні вперше вагітній жінці видалили камені з жовчних протоків без розрізів





Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.



У медзакладі зазначають, операція проводилась без розрізу та без рентгенівського опромінення. Відтак, пацієнтці успішно видалили камінь з жовчної протоки, відновили прохідність протоки та вільний відтік жовчі.



"Наразі жінка здорова та народила здорову дівчинку", - йдеться у повідомлені.



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