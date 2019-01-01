У волинській лікарні вперше вагітній жінці видалили камені з жовчних протоків без розрізів
Сьогодні, 15:35
У Ковельському МТМО лікарі вперше видалили великі камені з жовчної протоки вагітній пацієнтці.
Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
У медзакладі зазначають, операція проводилась без розрізу та без рентгенівського опромінення. Відтак, пацієнтці успішно видалили камінь з жовчної протоки, відновили прохідність протоки та вільний відтік жовчі.
"Наразі жінка здорова та народила здорову дівчинку", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
У медзакладі зазначають, операція проводилась без розрізу та без рентгенівського опромінення. Відтак, пацієнтці успішно видалили камінь з жовчної протоки, відновили прохідність протоки та вільний відтік жовчі.
"Наразі жінка здорова та народила здорову дівчинку", - йдеться у повідомлені.
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