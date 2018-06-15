На Волині повісився 45-річний чоловік
Сьогодні, 19:45
У Рожищі у власному помешканні 45-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район. Рожище.
Трагедія сталась 7 жовтня, близько 18:00. Під час огляду трупа ознак насильницької смерті не виявили.
У коментарі виданню поліція підтвердила факт самогубства чоловіком.
Відомо, що волинянин жив сам, зловживав алкоголем.
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Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район. Рожище.
Трагедія сталась 7 жовтня, близько 18:00. Під час огляду трупа ознак насильницької смерті не виявили.
У коментарі виданню поліція підтвердила факт самогубства чоловіком.
Відомо, що волинянин жив сам, зловживав алкоголем.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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