На Волині повісився 54-річний чоловік





Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє



Трагедія сталась 7 жовтня, близько 18:00. Під час огляду трупа ознак насильницької смерті не виявили.



У коментарі виданню поліція підтвердила факт самогубства чоловіком.



Відомо, що волинянин жив сам, зловживав алкоголем.



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