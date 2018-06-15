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На Волині повісився 54-річний чоловік

На Волині повісився 54-річний чоловік
У Рожищі у власному помешканні 45-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Район. Рожище.

Трагедія сталась 7 жовтня, близько 18:00. Під час огляду трупа ознак насильницької смерті не виявили.

У коментарі виданню поліція підтвердила факт самогубства чоловіком.

Відомо, що волинянин жив сам, зловживав алкоголем.

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Теги: волинянин, повісився, Рожище
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