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Волинське село – серед переможців у конкурсі за звання найкращого в Україні

Волинське село – серед переможців у конкурсі за звання найкращого в Україні
У селі Старий Порицьк Павлівської ОТГ, що в Іваничівському районі, побували «інспектори» «Сільського ревізора».

Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк», - повідомляє Волинь Нова.

Жителі села Старий Порицьк вирішили позмагатися у цьому проекті. Після проведеної ревізії закладів освіти, медицини, культури, старостату та місцевого підприємства їх запросили на урочисте підбиття підсумків. В селі Омельники на Полтавщині відбулась церемонія нагородження переможців «Села року 2019».

Серед проревізованих десяти різних населених пунктів з різних куточків України «Сільський ревізор» присудив одну із номінацій «краща медицина» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч гривень саме селу Старий Порицьк.

Спеціальними призами в різних номінаціях та подарунками відзначили також підприємства, які докладають великі зусилля для розвитку українських сіл. Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк».

Довідково:

Це - соціальний проект про українське село, мета якого – визначити кращий сільський населений пункт.

Для цього команда «ревізора» щомісяця на декілька днів поселяється в обраному селі, спілкується з його жителями, проводить огляд об’єктів соціальної інфраструктури. А згодом, проаналізувавши все побачене, за результатами оцінки читачів обирає найкраще.

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Теги: Старий Порицьк, конкурс
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