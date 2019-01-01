Волинське село – серед переможців у конкурсі за звання найкращого в Україні





Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк», - повідомляє



Жителі села Старий Порицьк вирішили позмагатися у цьому проекті. Після проведеної ревізії закладів освіти, медицини, культури, старостату та місцевого підприємства їх запросили на урочисте підбиття підсумків. В селі Омельники на Полтавщині відбулась церемонія нагородження переможців «Села року 2019».



Серед проревізованих десяти різних населених пунктів з різних куточків України «Сільський ревізор» присудив одну із номінацій «краща медицина» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч гривень саме селу Старий Порицьк.



Спеціальними призами в різних номінаціях та подарунками відзначили також підприємства, які докладають великі зусилля для розвитку українських сіл. Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк».



Довідково:



Це - соціальний проект про українське село, мета якого – визначити кращий сільський населений пункт.



Для цього команда «ревізора» щомісяця на декілька днів поселяється в обраному селі, спілкується з його жителями, проводить огляд об’єктів соціальної інфраструктури. А згодом, проаналізувавши все побачене, за результатами оцінки читачів обирає найкраще.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Старий Порицьк Павлівської ОТГ, що в Іваничівському районі, побували «інспектори» «Сільського ревізора».Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк», - повідомляє Волинь Нова. Жителі села Старий Порицьк вирішили позмагатися у цьому проекті. Після проведеної ревізії закладів освіти, медицини, культури, старостату та місцевого підприємства їх запросили на урочисте підбиття підсумків. В селі Омельники на Полтавщині відбулась церемонія нагородження переможців «Села року 2019».Серед проревізованих десяти різних населених пунктів з різних куточків України «Сільський ревізор» присудив одну із номінацій «краща медицина» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч гривень саме селу Старий Порицьк.Спеціальними призами в різних номінаціях та подарунками відзначили також підприємства, які докладають великі зусилля для розвитку українських сіл. Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк».

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