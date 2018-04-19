У місті на Волині пацієнтку з інсультом врятували і поставили на ноги за декілька годин

Першу у Володимирі-Волинському процедуру тромболізису – розчинення тромбу при гострому ішемічному інсульті – провели у відділі інтенсивної терапії територіально-медичного об’єднання міста.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.Дороговартісний препарат лікарня змогла придбати власним коштом. У екстреному випадку оперативно спрацювали анестезіолог, лікар-рентгенолог, завідувач неврологічним відділенням"Тромболітичну терапію у Володимир-Волинському ТМО провели вперше. У випадку, коли згусток крові вже закупорив судину та припинив кровопостачання певної ділянки мозку, тромболізис відновлює її надходження. Проте для проведення процедури дуже обмежений час – до 4 годин з моменту перших симптомів інсульту. І в цьому вирішальну роль відіграє злагоджена робота команди екстреної медичної допомоги і лікарів", – каже завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.Вона розповідає, що пацієнтку, якій першій провели тромболізис, в лікарню доставили швидко, адже від моменту появи перших симптомів інсульту минула година. Жінку госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Лікарі ввели хворій препарат для розчинення тромба, і уже за 20 хвилин до неї повернулася мова, а за годину зник параліч.Дуже важливу роль відіграє вчасне звернення до лікаря, наголошує завідувач відділення інтенсивної терапії. Фахівці пояснюють, що три години з моменту появи симптомів – це час, коли ще можна проводити процедуру тромболізису і впродовж якого лікарям необхідно встигнути зробити всі лабораторні аналізи, а також провести комп’ютерну томографію.У згаданому випадку жінку привезли з паралічем, а вийшла вона із реанімації своїми ногами. Тож медики побачили результат своєї роботи вже за кілька годин, хоча зазвичай лікування інсульту потребує дуже тривалого часу.“Пацієнтка не стане людиною з обмеженими можливостями, вона вийде з лікарні такою, як була до цього, – не приховує радості головний лікар територіально-медичного об’єднання, – і важлива місія в цьому медиків, які працювали єдиною командою”.З його слів, у 68-річної пацієнтки після процедури тромболізису не залишиться і сліду від паралічу та інших симптомів інсульту. Однак є і протипокази для застосування препарату, а саме: вік пацієнта (менше 18-ти або більше 80 років), у випадку зовнішніх кровотеч, виразкова хвороба шлунка, будь-які хірургічні втручання упродовж останніх трьох місяців. Не варто проводити процедуру і тоді, коли при комп’ютерній томографії виявляють внутрішньомозкову гематому-крововилив.“На сьогоднішні тромболітична хірургія є єдиною можливістю високоефективної допомоги при ішемічному інсульті, що дозволяє відновити кровоток в ураженій судині і мінімізувати незворотні зміни в тканині мозку”,- зауважив Олександр Клачук.