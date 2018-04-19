У місті на Волині пацієнтку з інсультом врятували і поставили на ноги за декілька годин
Сьогодні, 16:35
Першу у Володимирі-Волинському процедуру тромболізису – розчинення тромбу при гострому ішемічному інсульті – провели у відділі інтенсивної терапії територіально-медичного об’єднання міста.
Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Дороговартісний препарат лікарня змогла придбати власним коштом. У екстреному випадку оперативно спрацювали анестезіолог Віктор Каменський, лікар-рентгенолог Володимир Качинський, завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.
"Тромболітичну терапію у Володимир-Волинському ТМО провели вперше. У випадку, коли згусток крові вже закупорив судину та припинив кровопостачання певної ділянки мозку, тромболізис відновлює її надходження. Проте для проведення процедури дуже обмежений час – до 4 годин з моменту перших симптомів інсульту. І в цьому вирішальну роль відіграє злагоджена робота команди екстреної медичної допомоги і лікарів", – каже завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.
Вона розповідає, що пацієнтку, якій першій провели тромболізис, в лікарню доставили швидко, адже від моменту появи перших симптомів інсульту минула година. Жінку госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Лікарі ввели хворій препарат для розчинення тромба, і уже за 20 хвилин до неї повернулася мова, а за годину зник параліч.
Дуже важливу роль відіграє вчасне звернення до лікаря, наголошує завідувач відділення інтенсивної терапії Олег Ємчик. Фахівці пояснюють, що три години з моменту появи симптомів – це час, коли ще можна проводити процедуру тромболізису і впродовж якого лікарям необхідно встигнути зробити всі лабораторні аналізи, а також провести комп’ютерну томографію.
У згаданому випадку жінку привезли з паралічем, а вийшла вона із реанімації своїми ногами. Тож медики побачили результат своєї роботи вже за кілька годин, хоча зазвичай лікування інсульту потребує дуже тривалого часу.
“Пацієнтка не стане людиною з обмеженими можливостями, вона вийде з лікарні такою, як була до цього, – не приховує радості головний лікар територіально-медичного об’єднання Олександр Клачук, – і важлива місія в цьому медиків, які працювали єдиною командою”.
З його слів, у 68-річної пацієнтки після процедури тромболізису не залишиться і сліду від паралічу та інших симптомів інсульту. Однак є і протипокази для застосування препарату, а саме: вік пацієнта (менше 18-ти або більше 80 років), у випадку зовнішніх кровотеч, виразкова хвороба шлунка, будь-які хірургічні втручання упродовж останніх трьох місяців. Не варто проводити процедуру і тоді, коли при комп’ютерній томографії виявляють внутрішньомозкову гематому-крововилив.
“На сьогоднішні тромболітична хірургія є єдиною можливістю високоефективної допомоги при ішемічному інсульті, що дозволяє відновити кровоток в ураженій судині і мінімізувати незворотні зміни в тканині мозку”,- зауважив Олександр Клачук.
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Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Дороговартісний препарат лікарня змогла придбати власним коштом. У екстреному випадку оперативно спрацювали анестезіолог Віктор Каменський, лікар-рентгенолог Володимир Качинський, завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.
"Тромболітичну терапію у Володимир-Волинському ТМО провели вперше. У випадку, коли згусток крові вже закупорив судину та припинив кровопостачання певної ділянки мозку, тромболізис відновлює її надходження. Проте для проведення процедури дуже обмежений час – до 4 годин з моменту перших симптомів інсульту. І в цьому вирішальну роль відіграє злагоджена робота команди екстреної медичної допомоги і лікарів", – каже завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.
Вона розповідає, що пацієнтку, якій першій провели тромболізис, в лікарню доставили швидко, адже від моменту появи перших симптомів інсульту минула година. Жінку госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Лікарі ввели хворій препарат для розчинення тромба, і уже за 20 хвилин до неї повернулася мова, а за годину зник параліч.
Дуже важливу роль відіграє вчасне звернення до лікаря, наголошує завідувач відділення інтенсивної терапії Олег Ємчик. Фахівці пояснюють, що три години з моменту появи симптомів – це час, коли ще можна проводити процедуру тромболізису і впродовж якого лікарям необхідно встигнути зробити всі лабораторні аналізи, а також провести комп’ютерну томографію.
У згаданому випадку жінку привезли з паралічем, а вийшла вона із реанімації своїми ногами. Тож медики побачили результат своєї роботи вже за кілька годин, хоча зазвичай лікування інсульту потребує дуже тривалого часу.
“Пацієнтка не стане людиною з обмеженими можливостями, вона вийде з лікарні такою, як була до цього, – не приховує радості головний лікар територіально-медичного об’єднання Олександр Клачук, – і важлива місія в цьому медиків, які працювали єдиною командою”.
З його слів, у 68-річної пацієнтки після процедури тромболізису не залишиться і сліду від паралічу та інших симптомів інсульту. Однак є і протипокази для застосування препарату, а саме: вік пацієнта (менше 18-ти або більше 80 років), у випадку зовнішніх кровотеч, виразкова хвороба шлунка, будь-які хірургічні втручання упродовж останніх трьох місяців. Не варто проводити процедуру і тоді, коли при комп’ютерній томографії виявляють внутрішньомозкову гематому-крововилив.
“На сьогоднішні тромболітична хірургія є єдиною можливістю високоефективної допомоги при ішемічному інсульті, що дозволяє відновити кровоток в ураженій судині і мінімізувати незворотні зміни в тканині мозку”,- зауважив Олександр Клачук.
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Коментарі 1
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Так що, журналісти, пишіть частіше за симптоми, щоб прості люди розуміли та бачили їх, а не покладались на лікарів які часто безвідповідальні, некомпетентні ідіоти.