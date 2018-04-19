вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині пацієнтку з інсультом врятували і поставили на ноги за декілька годин

У місті на Волині пацієнтку з інсультом врятували і поставили на ноги за декілька годин
Першу у Володимирі-Волинському процедуру тромболізису – розчинення тромбу при гострому ішемічному інсульті – провели у відділі інтенсивної терапії територіально-медичного об’єднання міста.

Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Дороговартісний препарат лікарня змогла придбати власним коштом. У екстреному випадку оперативно спрацювали анестезіолог Віктор Каменський, лікар-рентгенолог Володимир Качинський, завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.

"Тромболітичну терапію у Володимир-Волинському ТМО провели вперше. У випадку, коли згусток крові вже закупорив судину та припинив кровопостачання певної ділянки мозку, тромболізис відновлює її надходження. Проте для проведення процедури дуже обмежений час – до 4 годин з моменту перших симптомів інсульту. І в цьому вирішальну роль відіграє злагоджена робота команди екстреної медичної допомоги і лікарів", – каже завідувач неврологічним відділенням Світлана Шевчук.

Вона розповідає, що пацієнтку, якій першій провели тромболізис, в лікарню доставили швидко, адже від моменту появи перших симптомів інсульту минула година. Жінку госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Лікарі ввели хворій препарат для розчинення тромба, і уже за 20 хвилин до неї повернулася мова, а за годину зник параліч.

Дуже важливу роль відіграє вчасне звернення до лікаря, наголошує завідувач відділення інтенсивної терапії Олег Ємчик. Фахівці пояснюють, що три години з моменту появи симптомів – це час, коли ще можна проводити процедуру тромболізису і впродовж якого лікарям необхідно встигнути зробити всі лабораторні аналізи, а також провести комп’ютерну томографію.

У згаданому випадку жінку привезли з паралічем, а вийшла вона із реанімації своїми ногами. Тож медики побачили результат своєї роботи вже за кілька годин, хоча зазвичай лікування інсульту потребує дуже тривалого часу.

“Пацієнтка не стане людиною з обмеженими можливостями, вона вийде з лікарні такою, як була до цього, – не приховує радості головний лікар територіально-медичного об’єднання Олександр Клачук, – і важлива місія в цьому медиків, які працювали єдиною командою”.

З його слів, у 68-річної пацієнтки після процедури тромболізису не залишиться і сліду від паралічу та інших симптомів інсульту. Однак є і протипокази для застосування препарату, а саме: вік пацієнта (менше 18-ти або більше 80 років), у випадку зовнішніх кровотеч, виразкова хвороба шлунка, будь-які хірургічні втручання упродовж останніх трьох місяців. Не варто проводити процедуру і тоді, коли при комп’ютерній томографії виявляють внутрішньомозкову гематому-крововилив.

“На сьогоднішні тромболітична хірургія є єдиною можливістю високоефективної допомоги при ішемічному інсульті, що дозволяє відновити кровоток в ураженій судині і мінімізувати незворотні зміни в тканині мозку”,- зауважив Олександр Клачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інсульт, Володимир-Волинський, параліч, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чудово що є фахові лікарі. Два роки тому викликав швидку на явні симптоми інсульту. Лікарі не бачили симптомів, і не хотіли нічого робити. А коли в лікарні діагноз підтвердили, робити було вже пізно.
Так що, журналісти, пишіть частіше за симптоми, щоб прості люди розуміли та бачили їх, а не покладались на лікарів які часто безвідповідальні, некомпетентні ідіоти.
Відповісти
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють
Сьогодні, 17:00
Вивезли цілий припіч сміття: як на Волині прибирали ліс. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У місті на Волині пацієнтку з інсультом врятували і поставили на ноги за декілька годин
Сьогодні, 16:35
Волинське село – серед переможців у конкурсі за звання найкращого в Україні
Сьогодні, 16:30
«Брав голими руками залізо тисячної температури», – волинський коваль про свої секретні здібності
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки
14 січень, 11:23
Є покращення показників, - лікар про стан Сергія Шишкіна Є покращення показників, - лікар про стан Сергія Шишкіна
19 квітень, 2018, 13:42
Стан Шишкіна важкий, але стабільний, - лікарі Стан Шишкіна важкий, але стабільний, - лікарі
14 квітень, 2018, 14:05
Вибиті вікна та сморід: на Волині скаржаться на інфекційну лікарню Вибиті вікна та сморід: на Волині скаржаться на інфекційну лікарню
30 березень, 2018, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленька українка стала «Принцесою світу». ФОТО
Сьогодні, 17:54
 0
Відтепер у «PremierCity» попкорн та напої можна купувати онлайн*
Сьогодні, 17:36
 0
Працював на іноземну спецслужбу: волинянина судитимуть за державну зраду
Сьогодні, 17:17
 0
Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють
Сьогодні, 17:00
 0
Вивезли цілий припіч сміття: як на Волині прибирали ліс. ФОТО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿