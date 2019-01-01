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Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють

Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють
У Луцьку у зв'язку з тим, що представники Волинської єпархії УПЦ (МП) проведуть хресний хід, тимчасово призупинять рух транспорту.

Відповідне розпорядження 18 жовтня 2019 року підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

Патрульна поліція забезпечить громадський порядок та супровід ходи.

Відтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького - майдан Братський міст - вулиця Лесі Українки - проспект Волі - вулиця Шопена, проспект Перемоги - проспект Соборності - вулиця В’ячеслава Чорновола.

Подія розпочнеться 20 жовтня з 15:00.




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Теги: хресний хід, УПЦ (МП), Луцьк, призупинення руху транспорту
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