Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють





Відповідне Григорій Пустовіт.



Патрульна поліція забезпечить громадський порядок та супровід ходи.



Відтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького - майдан Братський міст - вулиця Лесі Українки - проспект Волі - вулиця Шопена, проспект Перемоги - проспект Соборності - вулиця В’ячеслава Чорновола.



Подія розпочнеться 20 жовтня з 15:00.









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