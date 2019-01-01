Вивезли цілий припіч сміття: як на Волині прибирали ліс. ФОТО
Сьогодні, 16:55
18-го жовтня у лісі неподалік села Біличі Іваничівського району місцеві мешканці зібралися на толоку. Прибрали та вивезли цілий причіп сміття.
Розпочалось прибирання з самого ранку на великій галявині Біличівського лісу, - пише Буг.
Взявши до рук мішки та пакети активісти та мешканці навколишніх сіл приступили до прибирання. Також до них долучилися селищний голова Благодатного Олександр Топорівський з волонтером Корпусу Миру Девідом.
Організувала толоку голова ГО “Біличанка” Вікторія Сливка разом з Литовезькою сільською радою у рамках проєкту “Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ”.
“Попередньо про акцію повідомляли у фейсбуці. Вперше масово люди вийшли на прибирання. Зібралися жителі села Біличі та селища Блогодатного. Централізовано сміття почали вивозити рік тому, до цього часу люди викидали відходи в ліс”,- розповіла Вікторія Сливка.
Селищний голова Благодатного Олександр Топорівський зазначив, що не очікував побачити так багато сміття.
“В ліс веде дорога, люди приїжджають і викидають сміття прямо з трактору. Багато таких місць куди можна заїхати “Камазом” та за півгодини наповнити його відходами.”- говорить селищний голова Благодатного.
Топорівський розповів, що в селищі Благодатне близько двох років сортують окремо скляні та пластикові пляшки. Назбирали чимало і згодом планують продати.
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Розпочалось прибирання з самого ранку на великій галявині Біличівського лісу, - пише Буг.
Взявши до рук мішки та пакети активісти та мешканці навколишніх сіл приступили до прибирання. Також до них долучилися селищний голова Благодатного Олександр Топорівський з волонтером Корпусу Миру Девідом.
Організувала толоку голова ГО “Біличанка” Вікторія Сливка разом з Литовезькою сільською радою у рамках проєкту “Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ”.
“Попередньо про акцію повідомляли у фейсбуці. Вперше масово люди вийшли на прибирання. Зібралися жителі села Біличі та селища Блогодатного. Централізовано сміття почали вивозити рік тому, до цього часу люди викидали відходи в ліс”,- розповіла Вікторія Сливка.
Селищний голова Благодатного Олександр Топорівський зазначив, що не очікував побачити так багато сміття.
“В ліс веде дорога, люди приїжджають і викидають сміття прямо з трактору. Багато таких місць куди можна заїхати “Камазом” та за півгодини наповнити його відходами.”- говорить селищний голова Благодатного.
Топорівський розповів, що в селищі Благодатне близько двох років сортують окремо скляні та пластикові пляшки. Назбирали чимало і згодом планують продати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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