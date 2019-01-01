Вивезли цілий припіч сміття: як на Волині прибирали ліс. ФОТО





Розпочалось прибирання з самого ранку на великій галявині Біличівського лісу, - пише



Взявши до рук мішки та пакети активісти та мешканці навколишніх сіл приступили до прибирання. Також до них долучилися селищний голова Благодатного Олександр Топорівський з волонтером Корпусу Миру Девідом.



Організувала толоку голова ГО “Біличанка” Вікторія Сливка разом з Литовезькою сільською радою у рамках проєкту “Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ”.



“Попередньо про акцію повідомляли у фейсбуці. Вперше масово люди вийшли на прибирання. Зібралися жителі села Біличі та селища Блогодатного. Централізовано сміття почали вивозити рік тому, до цього часу люди викидали відходи в ліс”,- розповіла Вікторія Сливка.



Селищний голова Благодатного Олександр Топорівський зазначив, що не очікував побачити так багато сміття.



“В ліс веде дорога, люди приїжджають і викидають сміття прямо з трактору. Багато таких місць куди можна заїхати “Камазом” та за півгодини наповнити його відходами.”- говорить селищний голова Благодатного.



Топорівський розповів, що в селищі Благодатне близько двох років сортують окремо скляні та пластикові пляшки. Назбирали чимало і згодом планують продати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го жовтня у лісі неподалік села Біличі Іваничівського району місцеві мешканці зібралися на толоку. Прибрали та вивезли цілий причіп сміття.Розпочалось прибирання з самого ранку на великій галявині Біличівського лісу, - пише Буг Взявши до рук мішки та пакети активісти та мешканці навколишніх сіл приступили до прибирання. Також до них долучилися селищний голова Благодатногоз волонтером Корпусу Миру Девідом.Організувала толоку голова ГО “Біличанка” Вікторія Сливка разом з Литовезькою сільською радою у рамках проєкту “Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ”.“Попередньо про акцію повідомляли у фейсбуці. Вперше масово люди вийшли на прибирання. Зібралися жителі села Біличі та селища Блогодатного. Централізовано сміття почали вивозити рік тому, до цього часу люди викидали відходи в ліс”,- розповілаСелищний голова Благодатного Олександр Топорівський зазначив, що не очікував побачити так багато сміття.“В ліс веде дорога, люди приїжджають і викидають сміття прямо з трактору. Багато таких місць куди можна заїхати “Камазом” та за півгодини наповнити його відходами.”- говорить селищний голова Благодатного.Топорівський розповів, що в селищі Благодатне близько двох років сортують окремо скляні та пластикові пляшки. Назбирали чимало і згодом планують продати.

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