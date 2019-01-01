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Працював на іноземну спецслужбу: волинянина судитимуть за державну зраду

Працював на іноземну спецслужбу: волинянина судитимуть за державну зраду
Судитимуть 31-річного мешканця Любомльського району за державну зраду.

Відомо, що чоловік умисно вчинив на шкоду інформаційній безпеці України, надаючи представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, - пише пресслужба прокуратури Волині.

Перебуваючи на території іноземної держави та попавши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, громадянин України в червні 2019 року надав добровільну усну та письмову згоду співробітнику іноземної спецслужби конфіденційне співробітництво, обравши собі псевдонім.

Діючи у такий спосіб, волинянин вступив в агентурні відносини зі спецслужбою та, відповідно, створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України.

Нині чоловіка обвинувачують у державній зраді й міру покарання йому визначить суд.

Довідково: Згідно із санкцією ст. 111 КК України, за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.



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Теги: державна зрада, суд, волинянин
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