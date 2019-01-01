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Розповіли, як краще служити Богу – ченцем, священником чи простим мирянином

Розповіли, як краще служити Богу – ченцем, священником чи простим мирянином
Священник Олексій Малюков відповів на запитання, якщо православна людина хоче послужити Богу, то краще їй залишатися простим мирянином, чи стати священиком, або ж ченцем.

Про це йдеться на сайті Спілка православних журналістів.

"Хочу послужити Богу – це прекрасне бажання, але Богу можна служити на всякому місці. Потрібно все життя перетворити в служіння Йому. Писання каже: «Отже, коли їсте, коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на славу Божу робіть» (1Кор.10: 31).

Просто нам завжди хочеться кимось бути, в сенсі визнаним, заслуженим. А якщо не так, що тоді? Потрібно просто змінити парадигму мислення, не шукати похвали і схвалення людей, але постаратися здобути її у Бога.

Згадайте лілії, які, по слову Христа, не працюють і не прядуть, але Бог їх одягає краще, ніж Соломон одягався у всій його славі. Життя цих лілій буде недовгим, і можливо, їх ніхто не побачить, крім Бога. Все, що можуть робити вони, це цвісти на тому місці, де вони ростуть. І вони просто квітнуть", - каже протоієрей.

За його словами, життя – великий дар, і потрібно ним розпорядиться розумно. Потрібно, в духовному сенсі, цвісти і пахнути, навіть якщо ніхто, крім Бога, цього не побачить.

Щодо семінарії: якщо ви молодий і у вас немає освіти, можна повчитися в закладі освіти, а далі життя підкаже.

А ж що стосується вибору між чернецтвом або сімейним життям, то це два рівнозначних шляхи. Рівнозначних за складністю і відповідальністю.

Тому на його переконання, до цієї теми потрібно підходити дуже виважено.

"Так, чернецтво великий шлях. Але пам'ятаю, коли я хвалив одного ченця за його вибір, то він сказав мені: «Хто, як не сімейні люди будуть давати цьому світу ченців?» Дійсно, скільки було святих батьків, які народили в цей світ преподобних, святителів, мучеників і з любов'ю наставляли їх з дитинства. І саме завдяки батькам вони стали великими", - зауважує Олексій.

Він додав, навіть якщо ви не відчуваєте великої сили в собі, щоб послужити Богу, то світіть, пахтіть і розпускайтеся, як ті лілії перед Богом.

"Нехай навіть вас ніхто не побачить у вашому маленькому служінні, але повірте – Бог бачить усіх, і оцінить ваше прагнення послужити Йому", - підсумував протоієрей.

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Теги: священник, служіння Богу, відповідь
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