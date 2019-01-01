вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО

Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядали луцькі будинки в районі Братського мосту і річки Глушець 100 років тому.

Ретросвітлиною поділилася дослідниця на сторінці у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Луцькі будиночки, напевно знаходились десь в районі Братського мосту і річки Глушець. Звернула увагу на будинок, той що з правого боку, там якась дивна конструкція, чи то балкон, чи огорожа?", - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО

Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ретрофото, 100 років тому
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:58
Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
Сьогодні, 20:45
У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині повісився 54-річний чоловік
Сьогодні, 19:45
Схожі новини
Як виглядав магазин у центрі Луцька 40 років тому. ФОТО Як виглядав магазин у центрі Луцька 40 років тому. ФОТО
06 жовтень, 19:20
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
03 жовтень, 12:44
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
01 жовтень, 19:20
Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО Луцьк на панорамах 90 років тому. РЕТРОФОТО
28 вересень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:58
 0
Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
Сьогодні, 20:45
 0
У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині повісився 54-річний чоловік
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿