Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:58
Показали, як виглядали луцькі будинки в районі Братського мосту і річки Глушець 100 років тому.
Ретросвітлиною поділилася дослідниця на сторінці у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Луцькі будиночки, напевно знаходились десь в районі Братського мосту і річки Глушець. Звернула увагу на будинок, той що з правого боку, там якась дивна конструкція, чи то балкон, чи огорожа?", - йдеться у дописі.
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Ретросвітлиною поділилася дослідниця на сторінці у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Луцькі будиночки, напевно знаходились десь в районі Братського мосту і річки Глушець. Звернула увагу на будинок, той що з правого боку, там якась дивна конструкція, чи то балкон, чи огорожа?", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
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