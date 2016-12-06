У Луцьку затримала молдавана-нелегала





Про це повідомляє



Зазначають, чоловік перебував на території міста Луцьк без документів на право проживання в Україні.



Відносно неврегульованого мігранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП.



На іноземця очікує суд та поміщення до ПТПІ, з подальшим примусовим видворенням до країни походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 18 жовтня, у рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант" був затриманий громадянин Республіки Молдова.Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області. Зазначають, чоловік перебував на території міста Луцьк без документів на право проживання в Україні.Відносно неврегульованого мігранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП.На іноземця очікує суд та поміщення до ПТПІ, з подальшим примусовим видворенням до країни походження.

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