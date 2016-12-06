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У Луцьку затримала молдавана-нелегала

У Луцьку затримала молдавана-нелегала
У Луцьку сьогодні, 18 жовтня, у рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант" був затриманий громадянин Республіки Молдова.

Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.

Зазначають, чоловік перебував на території міста Луцьк без документів на право проживання в Україні.

Відносно неврегульованого мігранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП.

На іноземця очікує суд та поміщення до ПТПІ, з подальшим примусовим видворенням до країни походження.

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Теги: Луцьк, молдаванин, проживання
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