У Луцьку затримала молдавана-нелегала
Сьогодні, 19:15
У Луцьку сьогодні, 18 жовтня, у рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант" був затриманий громадянин Республіки Молдова.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Зазначають, чоловік перебував на території міста Луцьк без документів на право проживання в Україні.
Відносно неврегульованого мігранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП.
На іноземця очікує суд та поміщення до ПТПІ, з подальшим примусовим видворенням до країни походження.
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Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Зазначають, чоловік перебував на території міста Луцьк без документів на право проживання в Україні.
Відносно неврегульованого мігранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП.
На іноземця очікує суд та поміщення до ПТПІ, з подальшим примусовим видворенням до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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