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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це інформує Волинський гідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10 тепла, вдень +17...+22 тепла.

У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадiв.

Вiтер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+10, вдень +20...+22 тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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