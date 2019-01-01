Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня





Про це інформує



Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10 тепла, вдень +17...+22 тепла.



У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадiв.



Вiтер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+10, вдень +20...+22 тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це інформує Волинський гідрометцентр. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10 тепла, вдень +17...+22 тепла.У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадiв.Вiтер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+10, вдень +20...+22 тепла.

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