У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО





Вказана споруда та територія біля неї вже довгий час використовувались як місце для скидання недобросовісними громадянами будівельного та побутового сміття. Про це муніципали повідомляють у



Під час демонтажу інспектором департаменту було встановлено громадянина який неодноразово викидав там різні відходи, в чому він і сам зізнався.



За засмічення території загального користування на чоловіка складено протокол за ст. 152 Купап, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділом демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти проведено демонтаж занедбаної господарської споруди на вулиці Роговій 26 поблизу трансформаторної підстанції та проведено благоустрій території.Вказана споруда та територія біля неї вже довгий час використовувались як місце для скидання недобросовісними громадянами будівельного та побутового сміття. Про це муніципали повідомляють у facebook Під час демонтажу інспектором департаменту було встановлено громадянина який неодноразово викидав там різні відходи, в чому він і сам зізнався.За засмічення території загального користування на чоловіка складено протокол за ст. 152 Купап, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію