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У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО

У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО
Відділом демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти проведено демонтаж занедбаної господарської споруди на вулиці Роговій 26 поблизу трансформаторної підстанції та проведено благоустрій території.

Вказана споруда та територія біля неї вже довгий час використовувались як місце для скидання недобросовісними громадянами будівельного та побутового сміття. Про це муніципали повідомляють у facebook.

Під час демонтажу інспектором департаменту було встановлено громадянина який неодноразово викидав там різні відходи, в чому він і сам зізнався.

За засмічення території загального користування на чоловіка складено протокол за ст. 152 Купап, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.

У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку знесли занедбаний сарай, який люди перетворили на сміттєзвалище. ФОТО


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Теги: муніципали, споруда, сарай, сміття, демонтаж
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