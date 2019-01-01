Ями та стерті переходи: лучанка просить взятись за впорядкування вулиці. ФОТО
Сьогодні, 21:37
Лучанка Катерина Малюк скаржиться на стан дороги по вулиці Дубнівській.
Про стан дорожнього покриття вона написала на платформі "Відкрите місто".
Зокрема, заявниця вказує на велику кількість ям на дорозі поблизу будинку №62.
А трохи далі по вулиці, біля будинку №89, стертий пішохідний перехід.
"перешкоджає безпечному дорожньому руху як і водіям, так і пішоходам", - написала скаржниця.
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Про стан дорожнього покриття вона написала на платформі "Відкрите місто".
Зокрема, заявниця вказує на велику кількість ям на дорозі поблизу будинку №62.
А трохи далі по вулиці, біля будинку №89, стертий пішохідний перехід.
"перешкоджає безпечному дорожньому руху як і водіям, так і пішоходам", - написала скаржниця.
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