Ями та стерті переходи: лучанка просить взятись за впорядкування вулиці. ФОТО

Катерина Малюк скаржиться на стан дороги по вулиці Дубнівській.



Про стан дорожнього покриття вона написала на платформі



Зокрема, заявниця вказує на



А трохи далі по вулиці, біля будинку №89, стертий пішохідний перехід.



"перешкоджає безпечному дорожньому руху як і водіям, так і пішоходам", - написала скаржниця.





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