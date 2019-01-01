Лучанам розповіли, як обрати електронний квиток для проїзду. ВІДЕО





У ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі розповіли, як обрати квиток після нововведення. Про це пише



Деталі окреслив член Луцького виконкому Михайло Щур.



«Коли мова йде про разові чи дворазові квитки, то маємо на увазі відвідувачів міста Луцька, гостів чи туристів. Вони приїхали від вокзалу до певного помешкання чи готелю і в зворотному напрямку. Тобто це неперсоніфікована картка для разового чи дворазового проїзду», – зауважив член виконавчого комітету.



З його слів, персоніфіковані картки мають прив’язку до пільгових категорій – студенти, учні чи інші пільговики.



«І неперсоніфікована – будь-який мешканець того ж таки Луцького району, який мало не щодня буває в місті, може придбати таку картку, її поповнювати по мірі необхідності і користуватися нею», – зауважив Михайло Щур.



Також він зауважив, що запровадження карток є плюсом для водіїв громадського транспорту.



«Позбавляється необхідність працювати з коштами та звичайними квитками самих водіїв. Тут вони виключно мать бути зосереджені на кермуванні транспортом, дотриманні графіків тощо», – підкреслив Михайло Щур.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку листопада у Луцьку більше не можна буде розплатитися готівкою у громадському транспорті. На зміну паперовим грошам прийдуть електронні квитки.У ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі розповіли, як обрати квиток після нововведення. Про це пише ІА "Конкурент" Деталі окреслив член Луцького виконкому«Коли мова йде про разові чи дворазові квитки, то маємо на увазі відвідувачів міста Луцька, гостів чи туристів. Вони приїхали від вокзалу до певного помешкання чи готелю і в зворотному напрямку. Тобто це неперсоніфікована картка для разового чи дворазового проїзду», – зауважив член виконавчого комітету.З його слів, персоніфіковані картки мають прив’язку до пільгових категорій – студенти, учні чи інші пільговики.«І неперсоніфікована – будь-який мешканець того ж таки Луцького району, який мало не щодня буває в місті, може придбати таку картку, її поповнювати по мірі необхідності і користуватися нею», – зауважив Михайло Щур.Також він зауважив, що запровадження карток є плюсом для водіїв громадського транспорту.«Позбавляється необхідність працювати з коштами та звичайними квитками самих водіїв. Тут вони виключно мать бути зосереджені на кермуванні транспортом, дотриманні графіків тощо», – підкреслив Михайло Щур.

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