Волинським громадам розповіли, як підняти рівень життя населення ОТГ





Форум триватиме два дні, інформує



Тут обговорюватимуть нагальні питання громад: розвиток децентралізації, виклики щодо неформальної освіти, важливість участі в міжнародних проектах. Головне, кажуть організатори, вміння налагодити співпрацю. Для цього запросили гостей із сусідніх країн.



На форумі проводитимуть чимало різноманітних майстер-класів. Гості ж готові до інтенсивної роботи. Кажуть, що за ці дні хочуть якомога більше корисного почерпнути для своєї громади.



Організатори заходу наголошують: кожна ОТГ повинна пам’ятати, що тільки місцеві ініціативи здатні змінити життя громад на краще.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зібралися представники об’єднаних громад із різних областей України. Все для того, аби обмінятися досвідом з колегами та обговорити важливу функцію Громадських організацій у житті ОТГ.Форум триватиме два дні, інформує 12 канал Тут обговорюватимуть нагальні питання громад: розвиток децентралізації, виклики щодо неформальної освіти, важливість участі в міжнародних проектах. Головне, кажуть організатори, вміння налагодити співпрацю. Для цього запросили гостей із сусідніх країн.На форумі проводитимуть чимало різноманітних майстер-класів. Гості ж готові до інтенсивної роботи. Кажуть, що за ці дні хочуть якомога більше корисного почерпнути для своєї громади.Організатори заходу наголошують: кожна ОТГ повинна пам’ятати, що тільки місцеві ініціативи здатні змінити життя громад на краще.

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