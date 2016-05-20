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Волинським громадам розповіли, як підняти рівень життя населення ОТГ

Волинським громадам розповіли, як підняти рівень життя населення ОТГ
У Луцьку зібралися представники об’єднаних громад із різних областей України. Все для того, аби обмінятися досвідом з колегами та обговорити важливу функцію Громадських організацій у житті ОТГ.

Форум триватиме два дні, інформує 12 канал.

Тут обговорюватимуть нагальні питання громад: розвиток децентралізації, виклики щодо неформальної освіти, важливість участі в міжнародних проектах. Головне, кажуть організатори, вміння налагодити співпрацю. Для цього запросили гостей із сусідніх країн.

На форумі проводитимуть чимало різноманітних майстер-класів. Гості ж готові до інтенсивної роботи. Кажуть, що за ці дні хочуть якомога більше корисного почерпнути для своєї громади.

Організатори заходу наголошують: кожна ОТГ повинна пам’ятати, що тільки місцеві ініціативи здатні змінити життя громад на краще.


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Теги: громада, розвиток, успіх, рівень життя, форум
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