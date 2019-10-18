Ботулізм у Києві: чоловік отруївся консервою зі скумбрії
Сьогодні, 04:03
Чоловік отруївся рибними консервами "Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії", які придбав в одній з торговельних мереж Києва.
Про це повідомляють Факти.
– Від Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області надійшло повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на ботулізм, пов’язаного з вживанням рибної консерви Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії, у мешканця с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, – йдеться в повідомленні.
Дану продукцію знято з реалізації оператором ринку всією мережею.
Експерти продовжують роботу з виявлення небезпечної продукції в інших мережах.
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Про це повідомляють Факти.
– Від Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області надійшло повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на ботулізм, пов’язаного з вживанням рибної консерви Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії, у мешканця с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, – йдеться в повідомленні.
Дану продукцію знято з реалізації оператором ринку всією мережею.
Експерти продовжують роботу з виявлення небезпечної продукції в інших мережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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