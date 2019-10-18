Ботулізм у Києві: чоловік отруївся консервою зі скумбрії





Про це повідомляють



– Від Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області надійшло повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на ботулізм, пов’язаного з вживанням рибної консерви Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії, у мешканця с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, – йдеться в повідомленні.



Дану продукцію знято з реалізації оператором ринку всією мережею.



Експерти продовжують роботу з виявлення небезпечної продукції в інших мережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік отруївся рибними консервами "Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії", які придбав в одній з торговельних мереж Києва.Про це повідомляють Факти – Від Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області надійшло повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на ботулізм, пов’язаного з вживанням рибної консерви Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії, у мешканця с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, – йдеться в повідомленні.Дану продукцію знято з реалізації оператором ринку всією мережею.Експерти продовжують роботу з виявлення небезпечної продукції в інших мережах.

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