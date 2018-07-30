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Армін, Ілана та Лікерія: назвали чудернацькі імена маленьких волинян

Армін, Ілана та Лікерія: назвали чудернацькі імена маленьких волинян
Повідомили, які незвичні імена батьки дають своїм чадам у Нововолинську.

Про це інформує міський відділ ДРАЦСу.

Нововолинський міський відділ ДРАЦС за 9 місяців 2019 року видав 344 свідоцтва про народження діток, з яких 304 вручили батькам безпосередньо в пологовому будинку.

Найпоширенішими іменами, якими батьки називали своїх дітей, стали: у хлопчиків - Владислав, Давид, Матвій, Максим та Назар; серед дівчаток - Софія, Анастасія, Анна, Ангеліна та Христина.

Декотрі батьки обирали для своїх діток і незвичні імена.
Так, у нашому Нововолинську з’явилися маленькі Авель, Мілан, Стефан, Армін, Божена, Ванесса, Ілана, Таяна та Лікерія.

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Теги: діти, імена, Нововолинськ
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Коментарі 1
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Нововолинськ - штучно утворене поселення з міксом місцевих аборигенів, ІТР завезених з Росії і різноробочих з "мєст, нє столь отдальоних'. Без традицій, без родинних звязків, без української ментальності. Найбільше свято - Дєнь шахтьора. Відсоток наркозалежних - найбільший на Волині. То абсолютно логічні імена - Армін, Ілана, Таяна. Дивно, шо ше нема - Даздраперми !
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