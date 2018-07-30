Армін, Ілана та Лікерія: назвали чудернацькі імена маленьких волинян

Повідомили, які незвичні імена батьки дають своїм чадам у Нововолинську.Про це інформує міський відділ ДРАЦСу.Нововолинський міський відділ ДРАЦС за 9 місяців 2019 року видав 344 свідоцтва про народження діток, з яких 304 вручили батькам безпосередньо в пологовому будинку.Найпоширенішими іменами, якими батьки називали своїх дітей, стали: у хлопчиків - Владислав, Давид, Матвій, Максим та Назар; серед дівчаток - Софія, Анастасія, Анна, Ангеліна та Христина.Декотрі батьки обирали для своїх діток і незвичні імена.Так, у нашому Нововолинську з’явилися маленькі Авель, Мілан, Стефан, Армін, Божена, Ванесса, Ілана, Таяна та Лікерія.