Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Сьогодні, 13:39
Інтернет-шахраї обдурили 27-річного жителя села Ярівка Горохівського району.
Про це повідомляє газета Волинь.
Чоловік радів, що на сайті оголошень OLX знайшов такий, як мріяв, набір гайкових ключів. Їх власник обіцяв надіслати поштою з Черкас, як тільки покупець перерахує на вказаний номер банківської картки 1850 гривень.
Волинянин перерахував шахраєві 1850 гривень, однак товару так і не отримав.
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Про це повідомляє газета Волинь.
Чоловік радів, що на сайті оголошень OLX знайшов такий, як мріяв, набір гайкових ключів. Їх власник обіцяв надіслати поштою з Черкас, як тільки покупець перерахує на вказаний номер банківської картки 1850 гривень.
Волинянин перерахував шахраєві 1850 гривень, однак товару так і не отримав.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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