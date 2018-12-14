Шахраї «розвели» волинянина на OLX





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Чоловік радів, що на сайті оголошень OLX знайшов такий, як мріяв, набір гайкових ключів. Їх власник обіцяв надіслати поштою з Черкас, як тільки покупець перерахує на вказаний номер банківської картки 1850 гривень.



Волинянин перерахував шахраєві 1850 гривень, однак товару так і не отримав.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтернет-шахраї обдурили 27-річного жителя села Ярівка Горохівського району.Про це повідомляє газета Волинь Чоловік радів, що на сайті оголошень OLX знайшов такий, як мріяв, набір гайкових ключів. Їх власник обіцяв надіслати поштою з Черкас, як тільки покупець перерахує на вказаний номер банківської картки 1850 гривень.Волинянин перерахував шахраєві 1850 гривень, однак товару так і не отримав.

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