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Шахраї «розвели» волинянина на OLX

Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Інтернет-шахраї обдурили 27-річного жителя села Ярівка Горохівського району.

Про це повідомляє газета Волинь.

Чоловік радів, що на сайті оголошень OLX знайшов такий, як мріяв, набір гайкових ключів. Їх власник обіцяв надіслати поштою з Черкас, як тільки покупець перерахує на вказаний номер банківської картки 1850 гривень.

Волинянин перерахував шахраєві 1850 гривень, однак товару так і не отримав.

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Теги: шахраї, інтернет, Волинь
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