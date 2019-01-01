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Волинський лікар розповів 6 правил харчування, які допомагають зберігати здоров’я

Волинський лікар розповів 6 правил харчування, які допомагають зберігати здоров’я
Завідувач відділу промоції КП «Волинський ОЦГЗ» Сергій Левчук розповів, яких правил харчування потрібно дотримуватися, аби добре себе почувати.

Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я у Facebook.

«Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці, побуту забезпечує сталість внутрішнього середовища організму людини, діяльність різних органів і систем, гармонійний розвиток. Раціональне харчування забезпечує нормальну життєдіяльність організму, високий рівень працездатності і стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища максимальну тривалість активного життя» - розповів лікар.

6 правил, які допомагають зберігати здоров’я:

Варто споживати адекватну кількість калорій з їжею. Потреба в калоріях, які постачаються поживними речовинами (білками, жирами, вуглеводами), залежить від віку та фізичної активності людини.

Щодня необхідно споживати достатню кількість овочів, фруктів, бобових, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса, риби, молока, кисломолочних продуктів.

Варто уникати частого споживання страв із надмірним вмістом солі, цукру та жиру, а це є технологічно оброблені продукти (ковбаси, сири тверді та плавлені, кондитерські вироби).

Намагайтеся дотримуватися оптимального режиму харчування.

Обирайте напої, які не містять багато кілокалорій.

Дотримуйтесь чистоти, відокремлюйте сире від готового, обирайте свіжі продукти, зберігайте їх при безпечній температурі та ретельно готуйте.

Нераціональне харчування суттєво впливає на тривалість життя людини та призводить до виникнення та розвитку неінфекційних захворювань: серцево-судинних, онкологічних, діабету, порушення обміну речовин.

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Теги: медицина, здоров'я, харчування
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