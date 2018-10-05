Волиняни повінчалися у 55-ту річницю подружнього життя
Сьогодні, 18:19
Жителі сала Овадне Тамара Григорівна та Михайло Омелянович Радчуки відзначили смарагдове весілля. Прожили вони у парі 55 років і вирішили повінчатися.
Розділити свято з рідними людьми прийшли найдорожчі люди, повідомляє газета "Місто вечірнє".
Радчуки виховали двох дітей – сина Валерія та доньку Світлану, любов та ласку дарують чотирьом онукам. А також вони уже – прабабуся та прадідусь.
Познайомилися “молодята” більше півстоліття тому у селі Туропин Турійського району, де обоє працювали. Одружившись, оселилися в Овадному. Тамара Григорівна багато років працювала секретарем сільської ради, згодом – бібліотекарем Оваднівського профтехучилища. Саме в ПТУ протягом багатьох років викладачем трудився й Михайло Омелянович.
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Розділити свято з рідними людьми прийшли найдорожчі люди, повідомляє газета "Місто вечірнє".
Радчуки виховали двох дітей – сина Валерія та доньку Світлану, любов та ласку дарують чотирьом онукам. А також вони уже – прабабуся та прадідусь.
Познайомилися “молодята” більше півстоліття тому у селі Туропин Турійського району, де обоє працювали. Одружившись, оселилися в Овадному. Тамара Григорівна багато років працювала секретарем сільської ради, згодом – бібліотекарем Оваднівського профтехучилища. Саме в ПТУ протягом багатьох років викладачем трудився й Михайло Омелянович.
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