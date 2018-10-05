Волиняни повінчалися у 55-ту річницю подружнього життя

Тамара Григорівна та Михайло Омелянович Радчуки відзначили смарагдове весілля. Прожили вони у парі 55 років і вирішили повінчатися.



Розділити свято з рідними людьми прийшли найдорожчі люди, повідомляє газета



Радчуки виховали двох дітей – сина Валерія та доньку Світлану, любов та ласку дарують чотирьом онукам. А також вони уже – прабабуся та прадідусь.



Познайомилися “молодята” більше півстоліття тому у селі Туропин Турійського району, де обоє працювали. Одружившись, оселилися в Овадному. Тамара Григорівна багато років працювала секретарем сільської ради, згодом – бібліотекарем Оваднівського профтехучилища. Саме в ПТУ протягом багатьох років викладачем трудився й Михайло Омелянович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі сала Оваднетавідзначили смарагдове весілля. Прожили вони у парі 55 років і вирішили повінчатися.Розділити свято з рідними людьми прийшли найдорожчі люди, повідомляє газета "Місто вечірнє" Радчуки виховали двох дітей – сина Валерія та доньку Світлану, любов та ласку дарують чотирьом онукам. А також вони уже – прабабуся та прадідусь.Познайомилися “молодята” більше півстоліття тому у селі Туропин Турійського району, де обоє працювали. Одружившись, оселилися в Овадному. Тамара Григорівна багато років працювала секретарем сільської ради, згодом – бібліотекарем Оваднівського профтехучилища. Саме в ПТУ протягом багатьох років викладачем трудився й Михайло Омелянович.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію