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Волиняни повінчалися у 55-ту річницю подружнього життя

Волиняни повінчалися у 55-ту річницю подружнього життя
Жителі сала Овадне Тамара Григорівна та Михайло Омелянович Радчуки відзначили смарагдове весілля. Прожили вони у парі 55 років і вирішили повінчатися.

Розділити свято з рідними людьми прийшли найдорожчі люди, повідомляє газета "Місто вечірнє".

Радчуки виховали двох дітей – сина Валерія та доньку Світлану, любов та ласку дарують чотирьом онукам. А також вони уже – прабабуся та прадідусь.

Познайомилися “молодята” більше півстоліття тому у селі Туропин Турійського району, де обоє працювали. Одружившись, оселилися в Овадному. Тамара Григорівна багато років працювала секретарем сільської ради, згодом – бібліотекарем Оваднівського профтехучилища. Саме в ПТУ протягом багатьох років викладачем трудився й Михайло Омелянович.
Волиняни повінчалися у 55-ту річницю подружнього життя


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Теги: весілля, вінчання
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