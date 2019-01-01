вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 жовтня – яке сьогодні свято та чому не можна сваритися в цей день

19 жовтня – яке сьогодні свято та чому не можна сваритися в цей день
19 жовтня православна церква відзначає пам’ять апостола Хоми. Згідно Святого Письма, Фома був одним із 12 апостолів, який не повірив у воскресіння Ісуса Христа. Тож Ісус сам з'явився до Хоми і показав йому свої рани.

Про це повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Макар.

Народні прикмети на 19 жовтня

– Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.

– Ворони в зграї збираються – до негоди.

– Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

– Бліде сонце на заході – до похолодання.

– Вечірня зоря яскраво-червоного кольору – до негоди.

– Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде погожим.

– Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.

Що можна робити 19 жовтня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 19 жовтня

1. Сваритися в цей день – до біди.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*
Сьогодні, 10:28
19 жовтня – яке сьогодні свято та чому не можна сваритися в цей день
Сьогодні, 10:10
Волинський лікар розповів 6 правил харчування, які допомагають зберігати здоров’я
Сьогодні, 09:51
Армін, Ілана та Лікерія: назвали чудернацькі імена маленьких волинян
Сьогодні, 09:18
Луцькому зоопарку – 40 років: розповіли про перших мешканців звіринця. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
Схожі новини
18 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 18 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
18 жовтень, 09:01
13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити 13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити
13 жовтень, 09:26
10 жовтня – яке православне свято, прикмети дня і чого не можна робити 10 жовтня – яке православне свято, прикмети дня і чого не можна робити
10 жовтень, 09:26
Віра, Надія, Любов та Софія: що жінкам треба знати про свято Віра, Надія, Любов та Софія: що жінкам треба знати про свято
30 вересень, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*
Сьогодні, 10:28
 0
19 жовтня – яке сьогодні свято та чому не можна сваритися в цей день
Сьогодні, 10:10
 0
Волинський лікар розповів 6 правил харчування, які допомагають зберігати здоров’я
Сьогодні, 09:51
 0
Армін, Ілана та Лікерія: назвали чудернацькі імена маленьких волинян
Сьогодні, 09:18
 0
Луцькому зоопарку – 40 років: розповіли про перших мешканців звіринця. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿