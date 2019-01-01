вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади

Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
В Україні цьогоріч довгострокові прогнози обіцяють і тепло з дощами, і рекордні морози зі снігопадами – найсильнішими за 30 років.

Про це йдеться на сторінці Української кліматичної мережі у Facebook.

Згідно зі щорічним прогнозом погоди сервісу AccuWeather для Європи, найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України – їх принесуть вітри з Сибіру. В січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Чекають і на потужні снігопади.

Щоправда, самі ж метеорологи кажуть, що робити точні прогнози зараз досить складно – клімат «розхитаний». Однак загальні тенденції цілком зрозумілі: зим «як в дитинстві» нам більше не бачити. Вони будуть переважно теплими, дощовими і з хвилями екстремальних морозів.

Раніше стабільні зими нам забезпечувала Арктика. В полярних широтах маси холодного повітря оберталися навколо Північного Льодовитого океану, утворюючи циркумполярний вихор (свого роду пояс), який відділяв дуже холодне полярне повітря від повітряних мас помірних широт. А тепер Арктика стрімко теплішає, циркумполярний вихор слабне і тому тепле повітря з півдня часто проривається в Арктику, витісняє звідти холодне і в помірних широтах починаються арктичні морози. Згадайте, як цієї зими замерзали США та Канада – таке запросто може трапитися у нас.

Кліматолог, учасниця Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООН Світлана Краковська пояснює: погода стає більш екстремальною, і відхилення від норм значно збільшується . Якщо раніше нам погоду формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану, забезпечуючи досить м’який клімат, то зараз все частіше до нас заносить сухе гаряче повітря з півдня або холодне з Арктики. Саме тому тепер так часто трапляються хвилі надзвичайного тепла або холоду.

Такі сильні перепади – біда і для нашого здоров’я, і для наших міст (будівлі, дороги, комунікації руйнуються значно швидше), і для сільського господарства. Тим більше, що ці «стрибки» зазвичай супроводжуються смерчами, шквалами та іншими небезпечними явищами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди, зими, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
Сьогодні, 12:00
Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:40
Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані
Сьогодні, 11:20
На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку
Сьогодні, 11:02
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
Синоптик розповіла, коли холодна погода повернеться в Україну Синоптик розповіла, коли холодна погода повернеться в Україну
16 жовтень, 15:46
Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову
10 жовтень, 13:48
«Бабине літо»: в Україну повертається тепло «Бабине літо»: в Україну повертається тепло
09 жовтень, 12:40
Зниження температури до +2: синоптики розповіли, якою буде погода на кінець тижня Зниження температури до +2: синоптики розповіли, якою буде погода на кінець тижня
03 жовтень, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
Сьогодні, 12:00
 0
Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:40
 0
Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку
Сьогодні, 11:02
 0
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿