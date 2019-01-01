Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади

В Україні цьогоріч довгострокові прогнози обіцяють і тепло з дощами, і рекордні морози зі снігопадами – найсильнішими за 30 років.Про це йдеться на сторінці Української кліматичної мережі у Facebook.Згідно зі щорічним прогнозом погоди сервісу AccuWeather для Європи, найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України – їх принесуть вітри з Сибіру. В січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Чекають і на потужні снігопади.Щоправда, самі ж метеорологи кажуть, що робити точні прогнози зараз досить складно – клімат «розхитаний». Однак загальні тенденції цілком зрозумілі: зим «як в дитинстві» нам більше не бачити. Вони будуть переважно теплими, дощовими і з хвилями екстремальних морозів.Раніше стабільні зими нам забезпечувала Арктика. В полярних широтах маси холодного повітря оберталися навколо Північного Льодовитого океану, утворюючи циркумполярний вихор (свого роду пояс), який відділяв дуже холодне полярне повітря від повітряних мас помірних широт. А тепер Арктика стрімко теплішає, циркумполярний вихор слабне і тому тепле повітря з півдня часто проривається в Арктику, витісняє звідти холодне і в помірних широтах починаються арктичні морози. Згадайте, як цієї зими замерзали США та Канада – таке запросто може трапитися у нас.Кліматолог, учасниця Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООНпояснює: погода стає більш екстремальною, і відхилення від норм значно збільшується . Якщо раніше нам погоду формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану, забезпечуючи досить м’який клімат, то зараз все частіше до нас заносить сухе гаряче повітря з півдня або холодне з Арктики. Саме тому тепер так часто трапляються хвилі надзвичайного тепла або холоду.Такі сильні перепади – біда і для нашого здоров’я, і для наших міст (будівлі, дороги, комунікації руйнуються значно швидше), і для сільського господарства. Тим більше, що ці «стрибки» зазвичай супроводжуються смерчами, шквалами та іншими небезпечними явищами.