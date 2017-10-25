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Сашко Положинський зачитав улюблений вірш Лесі Українки. ВІДЕО

Сашко Положинський зачитав улюблений вірш Лесі Українки. ВІДЕО
Лідер гурту "Тартак", лучанин Олександр Положинський зачитав один з найвідоміших творів Лесі Українки “Contra spem spero” на підтримку зйомок байопіку про поетесу.

Про це інформує Конкурент.

Співак долучився до флешмобу, який запустили українські зірки в зв'язку з припиненням державного фінансування зйомок фільму.

Нагадаємо, в Україні знімають фільм про Лесю Українку. Про це стало відомо ще в грудні 2018 року. 10 жовтня 2019 року Рада з державної підтримки кінематографії скоротила список переможців 11 конкурсу Держкіно. В результаті новий список став коротшим на 55 проєктів, а фільм про Лесю Українку не отримав державного фінансування

У зв'язку з цим відомі українці почали записувати відео з улюбленими віршами поетеси у їхньому виконанні на підтримку фільму і публікувати їх з хештегами #лесяукраїнка #кінобуде #contraspemspero. До флешмобу вже долучились такі зірки як Андрій Хливнюк та Христина Соловій.

До слова, перший тизер майбутнього байопіка під робочою назвою "Леся Українка. Узлісся" опублікували 25 лютого до дня народження Лесі Українки.

У сюжеті тизеру відображено один з найдраматичніших проміжків у долі поетеси – це час, який вона провела з Сергієм Мержинським наприкінці його життя. Багато дослідників кажуть, що саме ці події стали переломним моментом у її житті, який дав Лесі як митцю новий поштовх, після якого її поезія стала більш зрілою, глибокою, драматичною та принесла їй світове визнання.


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Теги: вірші, поезія, Сашко Положинський, Леся Українка
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