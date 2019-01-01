Якою буде погода у Луцьку в неділю, 20 жовтня
Сьогодні, 19:10
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки - до самого вечора у Луцьку буде триматися ясна погода. Без опадів.
Температура повітря вдень підніметься до 24 градусів тепла, ввечері стовпчик термометра опуститься до позначки +16 градусів.
20 жовтня відзначається день пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки, і казали: "Сергій зиму починає". Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до Матрони (22 листопада) зима "на ноги стане".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Температура повітря вдень підніметься до 24 градусів тепла, ввечері стовпчик термометра опуститься до позначки +16 градусів.
20 жовтня відзначається день пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки, і казали: "Сергій зиму починає". Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до Матрони (22 листопада) зима "на ноги стане".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 20 жовтня
Сьогодні, 19:10
Волиняни повінчалися у 55-ту річницю подружнього життя
Сьогодні, 18:19
Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 17:55