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Якою буде погода у Луцьку в неділю, 20 жовтня

Якою буде погода у Луцьку в неділю, 20 жовтня
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки - до самого вечора у Луцьку буде триматися ясна погода. Без опадів.

Температура повітря вдень підніметься до 24 градусів тепла, ввечері стовпчик термометра опуститься до позначки +16 градусів.

20 жовтня відзначається день пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки, і казали: "Сергій зиму починає". Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до Матрони (22 листопада) зима "на ноги стане".

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Теги: погода, прогноз погоди, Луцьк
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