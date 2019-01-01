Більше тисячі волинян на два дні залишать без газу
Сьогодні, 12:44
У Ратнівському районі Волині понад 1000 споживачів на 2 дні залишаться без газу.
Про це інформує прес-служба "Волиньгазу".
22-23 жовтня газовики запланували ремонтні роботи в 5-ти селах району. Спеціалісти АТ «Волиньгаз» на газових мережах у с.Самари та с. Височино запланували ремонтні роботи.
22 жовтня тимчасово припинять газопостачання о 9:00 год. до 17:00 год. 23 жовтня в таких населених пунктах Ратнівського району:
Височно
Язовні
Самари
Самари-Оріхові
Межисить
У ході робіт замінять запірну арматуру у відповідності до затвердженого Плану розвитку “Волиньгаз”. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Відновлення газопостачання 1023 споживачам відбудеться 23 жовтня 2019 року, після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Окрім того, 23 жовтня об 11:00 год. до 16:00 год. фахівці компанії “Волиньгаз” замінять відключаючий пристрій в с.Хмелівка Володимир-Волинського району.
Відповідні роботи проведуть згідно з «Планом розвитку газорозподільної системи підприємства АТ «Волиньгаз».
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Про це інформує прес-служба "Волиньгазу".
22-23 жовтня газовики запланували ремонтні роботи в 5-ти селах району. Спеціалісти АТ «Волиньгаз» на газових мережах у с.Самари та с. Височино запланували ремонтні роботи.
22 жовтня тимчасово припинять газопостачання о 9:00 год. до 17:00 год. 23 жовтня в таких населених пунктах Ратнівського району:
Височно
Язовні
Самари
Самари-Оріхові
Межисить
У ході робіт замінять запірну арматуру у відповідності до затвердженого Плану розвитку “Волиньгаз”. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Відновлення газопостачання 1023 споживачам відбудеться 23 жовтня 2019 року, після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Окрім того, 23 жовтня об 11:00 год. до 16:00 год. фахівці компанії “Волиньгаз” замінять відключаючий пристрій в с.Хмелівка Володимир-Волинського району.
Відповідні роботи проведуть згідно з «Планом розвитку газорозподільної системи підприємства АТ «Волиньгаз».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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