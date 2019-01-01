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Співак з Луцька MONATIK зізнався, чому не носить обручку

Співак з Луцька MONATIK зізнався, чому не носить обручку
Популярний український артист MONATIK дав відверте інтерв'ю в рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Про це повідомляє видання Сегодня.

В ході розмови Дмитро розповів про знайомство з дружиною Іриною Демічевою, а також відповів на питання, чому не носить обручку.

"Ми з Ірою бачилися ще в Луцьку. Вона теж з Луцька. Але познайомилися ми в Києві. Мені було 23. Ну як раз коли я переїхав. Перший рік життя в Києві, і ми зустрілися. Причому познайомила нас теж подруга з Луцька, яка теж переїхала, ну у нас "діаспора луцька" в Києві. Тому ну ось так якось все зав'язалося", – розповідає артист.

За словами MONATIKа, лише з часом він зрозумів, що це була любов з першого погляду.

"Ми дуже багато гуляли, нам шалено було завжди весело разом. Ми якось в один момент стали поділяти мрії. Вони стали дуже схожі. Ну і я не знаю, зараз, повертаючись в минуле, я розумію, що, напевно, це любов з першого погляду. Я просто не зовсім розумів це раніше. Найкрутіша любов – це та, яка починається з дружби щирої", – ділиться співак.

Діма також упевнений, що йому дуже пощастило з дружиною: "Я завжди дякую долі за те, що подарувала мені таку жінку. Вона розкішна. Мені дуже пощастило".

Однак обручку MONATIK не носить і пояснив чому.

"Я не дуже люблю каблучки, чесно, мені дискомфортно. Я, якщо ви помітили, ніколи нічого не надягаю – ні браслети, ні годинник. Ну годинник можна ще іноді, але все одно вони мене турбують постійно, мені відразу якось .. . не моє", – зізнався виконавець.

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Теги: MONATIK
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Коментарі 1
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Бачилися ще в Луцьку, вона теж з Луцька, подруга з Луцька,діаспора луцька, Луцьк, Луцьк, Луцьк. Так люблю той Луцьк,ну от прямо дуже люблю.Виступати я тут, звичайно, не буду, але ж дуже Луцьк люблю...
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