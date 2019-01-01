Співак з Луцька MONATIK зізнався, чому не носить обручку





Про це повідомляє видання



В ході розмови Дмитро розповів про знайомство з дружиною Іриною Демічевою, а також відповів на питання, чому не носить обручку.



"Ми з Ірою бачилися ще в Луцьку. Вона теж з Луцька. Але познайомилися ми в Києві. Мені було 23. Ну як раз коли я переїхав. Перший рік життя в Києві, і ми зустрілися. Причому познайомила нас теж подруга з Луцька, яка теж переїхала, ну у нас "діаспора луцька" в Києві. Тому ну ось так якось все зав'язалося", – розповідає артист.



За словами MONATIKа, лише з часом він зрозумів, що це була любов з першого погляду.



"Ми дуже багато гуляли, нам шалено було завжди весело разом. Ми якось в один момент стали поділяти мрії. Вони стали дуже схожі. Ну і я не знаю, зараз, повертаючись в минуле, я розумію, що, напевно, це любов з першого погляду. Я просто не зовсім розумів це раніше. Найкрутіша любов – це та, яка починається з дружби щирої", – ділиться співак.



Діма також упевнений, що йому дуже пощастило з дружиною: "Я завжди дякую долі за те, що подарувала мені таку жінку. Вона розкішна. Мені дуже пощастило".



Однак обручку MONATIK не носить і пояснив чому.



"Я не дуже люблю каблучки, чесно, мені дискомфортно. Я, якщо ви помітили, ніколи нічого не надягаю – ні браслети, ні годинник. Ну годинник можна ще іноді, але все одно вони мене турбують постійно, мені відразу якось .. . не моє", – зізнався виконавець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Популярний український артист MONATIK дав відверте інтерв'ю в рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".Про це повідомляє видання Сегодня В ході розмови Дмитро розповів про знайомство з дружиною, а також відповів на питання, чому не носить обручку."Ми з Ірою бачилися ще в Луцьку. Вона теж з Луцька. Але познайомилися ми в Києві. Мені було 23. Ну як раз коли я переїхав. Перший рік життя в Києві, і ми зустрілися. Причому познайомила нас теж подруга з Луцька, яка теж переїхала, ну у нас "діаспора луцька" в Києві. Тому ну ось так якось все зав'язалося", – розповідає артист.За словами MONATIKа, лише з часом він зрозумів, що це була любов з першого погляду."Ми дуже багато гуляли, нам шалено було завжди весело разом. Ми якось в один момент стали поділяти мрії. Вони стали дуже схожі. Ну і я не знаю, зараз, повертаючись в минуле, я розумію, що, напевно, це любов з першого погляду. Я просто не зовсім розумів це раніше. Найкрутіша любов – це та, яка починається з дружби щирої", – ділиться співак.Діма також упевнений, що йому дуже пощастило з дружиною: "Я завжди дякую долі за те, що подарувала мені таку жінку. Вона розкішна. Мені дуже пощастило".Однак обручку MONATIK не носить і пояснив чому."Я не дуже люблю каблучки, чесно, мені дискомфортно. Я, якщо ви помітили, ніколи нічого не надягаю – ні браслети, ні годинник. Ну годинник можна ще іноді, але все одно вони мене турбують постійно, мені відразу якось .. . не моє", – зізнався виконавець.

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