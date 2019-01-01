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Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину

Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину
Трьохмісячна Марійка з Нововолинська, яка народилася з вадами ручок і яку в пологовому будинку покинули батьки, чекає на родину.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

На сьогодні в місті на обліку служби перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають правові підстави для усиновлення. Відносно трьох із них орган опіки та піклування затвердив висновок про можливість усиновлення громадянами України. Остаточне рішення приймуть у суді за місцем проживання потенційних усиновлювачів. Шестеро дітей виховують в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Троє - неохоплені сімейними формами виховання, перебувають на повному державному утриманні у школах-інтернатах, дитячих будинках чи інших навчальних закладах.

Марійка (3 місяці) – дівчинка з особливим потребами, ще зовсім маленька. Їй необхідна турбота і любов, постійна увага з боку дорослих. Посміхається, привітно йде на руки, реагує на ласку і увагу до неї. Малечі дуже потрібні люблячі і турботливі мама і тато, які радітимуть розвитку і успіхам своєї донечки.
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину

Ліза (16 років) – весела, товариська, має авторитет серед друзів, комунікабельна. На даний час навчається для здобуття майбутньої професії.
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину

Віка (17 років) – чорнява, невисокого зросту дівчина з особливими потребами. Завжди весела та усміхнена. Інколи емоційна та запальна. Чесна, справедлива, товариська, чуйна та ввічлива.
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину

Для отримання більш детальної інформації просять звертатись в службу у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради за адресою: пр-т Дружби, 27 у м. Нововолинську, IV поверх, каб. 408, 417, тел. (03344) 3-30-02.

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Теги: діти, усиновлення, Нововолинськ
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