Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину

Трьохмісячназ Нововолинська, яка народилася з вадами ручок і яку в пологовому будинку покинули батьки, чекає на родину.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.На сьогодні в місті на обліку служби перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають правові підстави для усиновлення. Відносно трьох із них орган опіки та піклування затвердив висновок про можливість усиновлення громадянами України. Остаточне рішення приймуть у суді за місцем проживання потенційних усиновлювачів. Шестеро дітей виховують в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.Троє - неохоплені сімейними формами виховання, перебувають на повному державному утриманні у школах-інтернатах, дитячих будинках чи інших навчальних закладах.– дівчинка з особливим потребами, ще зовсім маленька. Їй необхідна турбота і любов, постійна увага з боку дорослих. Посміхається, привітно йде на руки, реагує на ласку і увагу до неї. Малечі дуже потрібні люблячі і турботливі мама і тато, які радітимуть розвитку і успіхам своєї донечки.– весела, товариська, має авторитет серед друзів, комунікабельна. На даний час навчається для здобуття майбутньої професії.– чорнява, невисокого зросту дівчина з особливими потребами. Завжди весела та усміхнена. Інколи емоційна та запальна. Чесна, справедлива, товариська, чуйна та ввічлива.Для отримання більш детальної інформації просять звертатись в службу у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради за адресою: пр-т Дружби, 27 у м. Нововолинську, IV поверх, каб. 408, 417, тел. (03344) 3-30-02.