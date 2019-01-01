У селищі на Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири

Аліні Вудвуд (в дівоцтві Горун) урочисто вручили ключі від власного помешкання.



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21-річна жінка – кругла сирота. Раніше вона мешкала в рідної сестри, яка також має власну сім’ю. Усі тіснились в невеличкій кімнаті шістдесятиквартирного будинку. Згодом Аліна вийшла заміж і перебралась жити у Холопичі.



Молоде подружжя мріяло про власну оселю, адже у них підростає двійко діток. Тож, коли днями голова селищної ради Богдан Іус урочисто вручив Аліні ордер та ключі від однокімнатної квартири в центрі Локач, вона не приховувала радості і хвилювання.



Житло придбали за кошти обласного (100 тисяч гривень), селищного (99 тисяч) та районного (50 тисяч) бюджетів.



Привітав винуватицю урочистостей з цією знаковою подією також голова райдержадміністрації Віктор Дудечко та працівники служби у справах дітей РДА, побажавши, щоб у новому домі панували любов, порозуміння і злагода. На новосілля, яке, як усі сподіваються, відбудеться вже незабаром, селищний голова подарували корисні в господарстві речі.



І від «лірики» перейшли до питань буденних. Зокрема, цікавились, як Аліна зі своїм чоловіком планують будувати своє подальше життя, чи мають кошти на проведення поточного ремонту, оплату комунальних послуг тощо. Богдан Іус, зателефонувавши керівництву місцевого дошкільного закладу, посприяв влаштуванню старшого сина Аліни у дитсадок. Також він зауважив, що на перших порах подружжя може розраховувати на соціальний супровід центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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