Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані
Сьогодні, 11:20
Волинянин, який травмувався у моторошній аварії біля села Забороль, перебуває у вкрай важкому стані.
Віталій перебуває на штучній вентиляції легень, - про це Волинським новинам повідомила похресниця Віталія Катерина.
Нагадаємо, 7 жовтня, вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва.
Особливо важким, зі слів родички постраждалих, є стан Віталія:
«Кров вже не потрібна. Мій хресний батько у вкрай важкому стані, без свідомості, перебуває на штучній вентеляції легень, оскільки вони в нього дуже пошкоджені. Наразі лікарі борються з двохсторонньою пневмонією, - у нього працює лише 1/3 частина однієї легені. Жодні операції не можна робити на інші частини тіла, поки не стане сам дихати. Йому роблять штучне розширення легень, оскільки там багато слизу і згустків крові», - розповіла Катерина.
Також дівчина зазначила, що іншій постраждалій в аварії - Марії Потарась - зробили три операції на ногах. Скільки їх іще доведеться пережити – невідомо.
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Віталій перебуває на штучній вентиляції легень, - про це Волинським новинам повідомила похресниця Віталія Катерина.
Нагадаємо, 7 жовтня, вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва.
Особливо важким, зі слів родички постраждалих, є стан Віталія:
«Кров вже не потрібна. Мій хресний батько у вкрай важкому стані, без свідомості, перебуває на штучній вентеляції легень, оскільки вони в нього дуже пошкоджені. Наразі лікарі борються з двохсторонньою пневмонією, - у нього працює лише 1/3 частина однієї легені. Жодні операції не можна робити на інші частини тіла, поки не стане сам дихати. Йому роблять штучне розширення легень, оскільки там багато слизу і згустків крові», - розповіла Катерина.
Також дівчина зазначила, що іншій постраждалій в аварії - Марії Потарась - зробили три операції на ногах. Скільки їх іще доведеться пережити – невідомо.
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