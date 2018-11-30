Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані





Віталій перебуває на штучній вентиляції легень, - про це Катерина.



Нагадаємо, 7 жовтня, вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва.



Особливо важким, зі слів родички постраждалих, є стан Віталія:



«Кров вже не потрібна. Мій хресний батько у вкрай важкому стані, без свідомості, перебуває на штучній вентеляції легень, оскільки вони в нього дуже пошкоджені. Наразі лікарі борються з двохсторонньою пневмонією, - у нього працює лише 1/3 частина однієї легені. Жодні операції не можна робити на інші частини тіла, поки не стане сам дихати. Йому роблять штучне розширення легень, оскільки там багато слизу і згустків крові», - розповіла Катерина.



Також дівчина зазначила, що іншій постраждалій в аварії - Марії Потарась - зробили три операції на ногах. Скільки їх іще доведеться пережити – невідомо.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який травмувався у моторошній аварії біля села Забороль, перебуває у вкрай важкому стані.перебуває на штучній вентиляції легень, - про це Волинським новинам повідомила похресниця ВіталіяНагадаємо, 7 жовтня,в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжята їх дочкаОсобливо важким, зі слів родички постраждалих, є стан Віталія:«Кров вже не потрібна. Мій хресний батько у вкрай важкому стані, без свідомості, перебуває на штучній вентеляції легень, оскільки вони в нього дуже пошкоджені. Наразі лікарі борються з двохсторонньою пневмонією, - у нього працює лише 1/3 частина однієї легені. Жодні операції не можна робити на інші частини тіла, поки не стане сам дихати. Йому роблять штучне розширення легень, оскільки там багато слизу і згустків крові», - розповіла Катерина.Також дівчина зазначила, що іншій постраждалій в аварії - Марії Потарась - зробили три операції на ногах. Скільки їх іще доведеться пережити – невідомо.

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