вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані

Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані
Волинянин, який травмувався у моторошній аварії біля села Забороль, перебуває у вкрай важкому стані.

Віталій перебуває на штучній вентиляції легень, - про це Волинським новинам повідомила похресниця Віталія Катерина.

Нагадаємо, 7 жовтня, вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва.

Особливо важким, зі слів родички постраждалих, є стан Віталія:

«Кров вже не потрібна. Мій хресний батько у вкрай важкому стані, без свідомості, перебуває на штучній вентеляції легень, оскільки вони в нього дуже пошкоджені. Наразі лікарі борються з двохсторонньою пневмонією, - у нього працює лише 1/3 частина однієї легені. Жодні операції не можна робити на інші частини тіла, поки не стане сам дихати. Йому роблять штучне розширення легень, оскільки там багато слизу і згустків крові», - розповіла Катерина.

Також дівчина зазначила, що іншій постраждалій в аварії - Марії Потарась - зробили три операції на ногах. Скільки їх іще доведеться пережити – невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Забороль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
Сьогодні, 12:00
Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:40
Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані
Сьогодні, 11:20
На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку
Сьогодні, 11:02
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
В'їхав у паркан: п'яний волинянин розтрощив свій автомобіль. ФОТО. ВІДЕО В'їхав у паркан: п'яний волинянин розтрощив свій автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
30 листопад, 2018, 09:47
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
08 жовтень, 2018, 11:00
Потерпілому у аварії під Луцькому надали допомогу до приїзду медиків. ВІДЕО Потерпілому у аварії під Луцькому надали допомогу до приїзду медиків. ВІДЕО
29 травень, 2018, 19:39
У селі під Луцьком — аварія. ФОТО У селі під Луцьком — аварія. ФОТО
15 травень, 2018, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
Сьогодні, 12:00
 0
Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:40
 0
Чоловік, який потрапив у жахливу аварію під Луцьком, – у важкому стані
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку
Сьогодні, 11:02
 0
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿