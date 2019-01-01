Як луцькі пенсіонери їздитимуть із електронними квитками. ВІДЕО





Відповідь на це запитання намагався дати член виконавчого комітету Луцької міської ради Михайло Щур, інформує



«Особисто мені зараз важко говорити, як буде після впровадження. Справа у тому, що я не чув, щоби в місті Луцьку на 2019 рік був підготовлений і проходив проєкт рішення «Про внесення змін до бюджету» адже, якщо буде повністю безкоштовний проїзд, то усі, в тому числі й приватні перевізники, будуть претендувати на відшкодування. Станом на сьогодні такого проєкту рішення я не бачив. Тому, яким чином це запрацює, мені говорити важко», – прокоментував Михайло Щур.



Також він зауважив, що у міській раді, можливо, розраховують на ту суму коштів, яка передбачена на компенсацію для пільгових категорій, і яка раніше йшла виключно на КП «ЛПЕ».



«Знову ж таки, можливо це планують за результатами першого чи другого тижня побачити, і на основі цього розробляти зміни до бюджету міста. Чи є резерви в місті в такому обсязі, який може виникнути, мені говорити важко. Тому станом на сьогодні, як запрацює співпраця «пасажир-міська влада-оператор-перевізник» в частині відшкодування перевезення пільгових категорій, в мене цілісної картини немає. Водночас я є прибічником того, щоб систему запускали, навіть спробами і помилками ця програма має бути реалізована до кінця цього року», – підсумував член виконкому Михайло Щур.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі обговорили тему запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста. Також постало питання, якщо нині пенсіонери їздять у тролейбусах безкоштовно, а в маршрутках за оплату, то як же це буде після впровадження системи безготівкового проїзду.Відповідь на це запитання намагався дати член виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує Конкурент «Особисто мені зараз важко говорити, як буде після впровадження. Справа у тому, що я не чув, щоби в місті Луцьку на 2019 рік був підготовлений і проходив проєкт рішення «Про внесення змін до бюджету» адже, якщо буде повністю безкоштовний проїзд, то усі, в тому числі й приватні перевізники, будуть претендувати на відшкодування. Станом на сьогодні такого проєкту рішення я не бачив. Тому, яким чином це запрацює, мені говорити важко», – прокоментував Михайло Щур.Також він зауважив, що у міській раді, можливо, розраховують на ту суму коштів, яка передбачена на компенсацію для пільгових категорій, і яка раніше йшла виключно на КП «ЛПЕ».«Знову ж таки, можливо це планують за результатами першого чи другого тижня побачити, і на основі цього розробляти зміни до бюджету міста. Чи є резерви в місті в такому обсязі, який може виникнути, мені говорити важко. Тому станом на сьогодні, як запрацює співпраця «пасажир-міська влада-оператор-перевізник» в частині відшкодування перевезення пільгових категорій, в мене цілісної картини немає. Водночас я є прибічником того, щоб систему запускали, навіть спробами і помилками ця програма має бути реалізована до кінця цього року», – підсумував член виконкому Михайло Щур.

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