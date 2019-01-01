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Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель

Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель
На Житомирщині вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель.

Про це інформує видання Рупор Житомира.

Близько 10:00 19 жовтня у Лугинському районі на 172 кілометрі автошляху Київ-Ковель жителі району розпочали акцію протесту.

Близько 100 мітингарів - вчителі навчальних закладів Лугинського району - рухаються пішохідним переходом, привертаючи таким чином увагу уповноважених службових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група Лугинського ВП. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху, а також проводять з учасниками акції роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за блокування транспортних комунікацій.

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Теги: перекриття, дорога, вчителі
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