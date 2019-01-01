Вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:40
На Житомирщині вчителі перекрили дорогу Київ-Ковель.
Про це інформує видання Рупор Житомира.
Близько 10:00 19 жовтня у Лугинському районі на 172 кілометрі автошляху Київ-Ковель жителі району розпочали акцію протесту.
Близько 100 мітингарів - вчителі навчальних закладів Лугинського району - рухаються пішохідним переходом, привертаючи таким чином увагу уповноважених службових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати.
На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група Лугинського ВП. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху, а також проводять з учасниками акції роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за блокування транспортних комунікацій.
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Про це інформує видання Рупор Житомира.
Близько 10:00 19 жовтня у Лугинському районі на 172 кілометрі автошляху Київ-Ковель жителі району розпочали акцію протесту.
Близько 100 мітингарів - вчителі навчальних закладів Лугинського району - рухаються пішохідним переходом, привертаючи таким чином увагу уповноважених службових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати.
На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група Лугинського ВП. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху, а також проводять з учасниками акції роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за блокування транспортних комунікацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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