вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати

На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати
У селі Серхів Маневицького району прихильники УПЦ (МП) відсвяткували престольне свято на подвір'ї біля хати.

Про це інформує прес-служба Волинської єпархії.

Більшість представників громади ще влітку вирішили перейти до ПЦУ. Відтак, знайшлися люди, що пожертвували хатину для богослужінь прихильникам УПЦ (МП), де й відбулося перше престольне свято.

З’їхались священники і гості з навколишніх сіл. Їх прибуло настільки багато, що «храмова хатинка» не могла всіх вмістити, тому вирішили служити на подвір’ї.

Винесли престол у «притвор» і розпочалась служба. Молитовно звучали три хори, місцевий і гості з сіл Карасин та Озірне.

«У нас бідненький храм», – кажуть люди, – «проте, дуже вже відчутна тут Благодать Божа!»

Богослужіння завершилось молебнем. Благочинний Маневицького округу протоієрей Тарасій виголосив проповідь, у якій ще раз закликав до любові, до збереження віри та побажав крепості й сили духу у часи випробовувань.
На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати
На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати
На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, УПЦ (МП)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що клює та на що ловити: розповіли про особливості осінньої риболовлі
Сьогодні, 16:40
На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати
Сьогодні, 16:06
У Луцьку через відсутність тротуару діти змушені ходити у садок проїжджою частиною
Сьогодні, 15:40
Хірург з Волині Валіхновський розповів, як лікувати опіки та чому не варто використовувати сметану
Сьогодні, 15:00
Помер багаторічний редактор волинської газети «Вільним шляхом»
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
У селах на Волині – церковні конфлікти У селах на Волині – церковні конфлікти
14 серпень, 18:00
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
06 липень, 13:01
На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ
03 липень, 11:10
Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту
19 червень, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що клює та на що ловити: розповіли про особливості осінньої риболовлі
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати
Сьогодні, 16:06
 0
У Луцьку через відсутність тротуару діти змушені ходити у садок проїжджою частиною
Сьогодні, 15:40
 0
Хірург з Волині Валіхновський розповів, як лікувати опіки та чому не варто використовувати сметану
Сьогодні, 15:00
 0
Помер багаторічний редактор волинської газети «Вільним шляхом»
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿