На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати

У селі Серхів Маневицького району прихильники УПЦ (МП) відсвяткували престольне свято на подвір'ї біля хати.Про це інформує прес-служба Волинської єпархії.Більшість представників громади ще влітку вирішили перейти до ПЦУ. Відтак, знайшлися люди, що пожертвували хатину для богослужінь прихильникам УПЦ (МП), де й відбулося перше престольне свято.З’їхались священники і гості з навколишніх сіл. Їх прибуло настільки багато, що «храмова хатинка» не могла всіх вмістити, тому вирішили служити на подвір’ї.Винесли престол у «притвор» і розпочалась служба. Молитовно звучали три хори, місцевий і гості з сіл Карасин та Озірне.«У нас бідненький храм», – кажуть люди, – «проте, дуже вже відчутна тут Благодать Божа!»Богослужіння завершилось молебнем. Благочинний Маневицького округу протоієрейвиголосив проповідь, у якій ще раз закликав до любові, до збереження віри та побажав крепості й сили духу у часи випробовувань.