На Волині прихильники УПЦ (МП) відсвяткували храмове свято на подвір'ї біля хати
Сьогодні, 16:06
У селі Серхів Маневицького району прихильники УПЦ (МП) відсвяткували престольне свято на подвір'ї біля хати.
Про це інформує прес-служба Волинської єпархії.
Більшість представників громади ще влітку вирішили перейти до ПЦУ. Відтак, знайшлися люди, що пожертвували хатину для богослужінь прихильникам УПЦ (МП), де й відбулося перше престольне свято.
З’їхались священники і гості з навколишніх сіл. Їх прибуло настільки багато, що «храмова хатинка» не могла всіх вмістити, тому вирішили служити на подвір’ї.
Винесли престол у «притвор» і розпочалась служба. Молитовно звучали три хори, місцевий і гості з сіл Карасин та Озірне.
«У нас бідненький храм», – кажуть люди, – «проте, дуже вже відчутна тут Благодать Божа!»
Богослужіння завершилось молебнем. Благочинний Маневицького округу протоієрей Тарасій виголосив проповідь, у якій ще раз закликав до любові, до збереження віри та побажав крепості й сили духу у часи випробовувань.
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Про це інформує прес-служба Волинської єпархії.
Більшість представників громади ще влітку вирішили перейти до ПЦУ. Відтак, знайшлися люди, що пожертвували хатину для богослужінь прихильникам УПЦ (МП), де й відбулося перше престольне свято.
З’їхались священники і гості з навколишніх сіл. Їх прибуло настільки багато, що «храмова хатинка» не могла всіх вмістити, тому вирішили служити на подвір’ї.
Винесли престол у «притвор» і розпочалась служба. Молитовно звучали три хори, місцевий і гості з сіл Карасин та Озірне.
«У нас бідненький храм», – кажуть люди, – «проте, дуже вже відчутна тут Благодать Божа!»
Богослужіння завершилось молебнем. Благочинний Маневицького округу протоієрей Тарасій виголосив проповідь, у якій ще раз закликав до любові, до збереження віри та побажав крепості й сили духу у часи випробовувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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