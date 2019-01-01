Помер багаторічний редактор волинської газети «Вільним шляхом»
Сьогодні, 14:53
У Ківерцях помер багаторічний редактор районної газети Петро Юшковець.
Про це газету "Волинь" повідомила Людмила Якимчук, котра очолювала районку «Вільним шляхом» після виходу на заслужений відпочинок свого попередника.
Серце Петра Юшковця перестало битися 19 жовтня.
Він, до слова, удостоєний Золотої медалі української журналістики та різноманітних відзнак у галузі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким.
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Про це газету "Волинь" повідомила Людмила Якимчук, котра очолювала районку «Вільним шляхом» після виходу на заслужений відпочинок свого попередника.
Серце Петра Юшковця перестало битися 19 жовтня.
Він, до слова, удостоєний Золотої медалі української журналістики та різноманітних відзнак у галузі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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