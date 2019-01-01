На Волині стартували змагання з мандрівництва. ФОТО





19 жовтня команди з різних міст та містечок України відправилися за маршрутом, який пролягає історичними місцями національного природного парку «Цуманська пуща». Про це інфрмує



Як зазначили організатори, «Стежками УПА» – це легкий вступ до екстремальних туристичних змагань «Доброволець».



«Окрім спортивного гарту, змагання мають на меті показати, що точилося на цих землях. Адже час швидко йде, багато хто з дітей не пам’ятає подій, які були на Майдані. Події, які відбувалися 70 років тому, – більш тьмяні. Зараз знову іде боротьба за Україну. Важливо знати те, що було, розуміти, що відбувається зараз і робити правильні висновки на майбутнє», – зазначив директор Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій Богдан Бальбуза.





Керівник обласного осередку політичної партії «Народний контроль» Павло Данильчук зауважив, що «осіння версія «Добровольця» є важливою, адже, окрім звичних 10, 20, 40, 80 кілометрів, на «Стежками УПА» запустили й велодистанцію – 120 кілометрів.



«Важливо, що ми поєднуємо історичну, патріотичну складову з туристичною, спортивною, краєзнавчою. Ви будете йти місцями бойової слави, буде кілька братських могил вояків УПА – схиліть голови, пом’яніть хлопців, які гинули в цих лісах, виборюючи нашу незалежність. Будьте уважні й до природи цього краю, бо вона різноманітна», – додав Данильчук.





Лучанка Надія Мельник розповіла, що це не перші тернівки, в яких вона з дочкою бере участь.



«Ми вже змагалися в теренових іграх як-от «Доброволець», «Горгани». В «Добровольцю» ми беремо участь вже третій рік. Це важливо: ти відчуваєш причетність до України, народу. Це патріотично», – резюмує лучанка.



До слова, найменшому учаснику – 11 років, а найстаршому – 66 років. Долає дистанцію й учасник з інвалідністю на спеціальному одноколісному велосипеді.



Наразі вже нагородили переможців 10 й 20 кілометрів, якими стали команди з Луцька.



У 10 кілометрах перше місце зайняла команда «Oc Wolf» 01:45:39, а на 20 – команда «Volyn-O» (02:14:53).



Нагадаємо, змагання проходять 19-20 жовтня на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району вперше стартували змагання з мандрівництва «Стежками УПА».19 жовтня команди з різних міст та містечок України відправилися за маршрутом, який пролягає історичними місцями національного природного парку «Цуманська пуща». Про це інфрмує Район.Луцьк Як зазначили організатори, «Стежками УПА» – це легкий вступ до екстремальних туристичних змагань «Доброволець».«Окрім спортивного гарту, змагання мають на меті показати, що точилося на цих землях. Адже час швидко йде, багато хто з дітей не пам’ятає подій, які були на Майдані. Події, які відбувалися 70 років тому, – більш тьмяні. Зараз знову іде боротьба за Україну. Важливо знати те, що було, розуміти, що відбувається зараз і робити правильні висновки на майбутнє», – зазначив директор Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсійКерівник обласного осередку політичної партії «Народний контроль»зауважив, що «осіння версія «Добровольця» є важливою, адже, окрім звичних 10, 20, 40, 80 кілометрів, на «Стежками УПА» запустили й велодистанцію – 120 кілометрів.«Важливо, що ми поєднуємо історичну, патріотичну складову з туристичною, спортивною, краєзнавчою. Ви будете йти місцями бойової слави, буде кілька братських могил вояків УПА – схиліть голови, пом’яніть хлопців, які гинули в цих лісах, виборюючи нашу незалежність. Будьте уважні й до природи цього краю, бо вона різноманітна», – додав Данильчук.Лучанкарозповіла, що це не перші тернівки, в яких вона з дочкою бере участь.«Ми вже змагалися в теренових іграх як-от «Доброволець», «Горгани». В «Добровольцю» ми беремо участь вже третій рік. Це важливо: ти відчуваєш причетність до України, народу. Це патріотично», – резюмує лучанка.До слова, найменшому учаснику – 11 років, а найстаршому – 66 років. Долає дистанцію й учасник з інвалідністю на спеціальному одноколісному велосипеді.Наразі вже нагородили переможців 10 й 20 кілометрів, якими стали команди з Луцька.У 10 кілометрах перше місце зайняла команда «Oc Wolf» 01:45:39, а на 20 – команда «Volyn-O» (02:14:53).Нагадаємо, змагання проходять 19-20 жовтня на Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію