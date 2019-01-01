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У районі на Волині взялись впорядковувати безіменні будинки

У районі на Волині взялись впорядковувати безіменні будинки
В Горохівському районі невтішна ситуація з впорядкуванням адресного господарства в міських та селищних поселеннях, а саме відсутність назв та номерів вулиць на будинках.

Про це повідомила Горохівська райдержадміністрація.

Також, проблемним є питання наповнення реєстрів інформацією щодо характеристики будинків в розрізі вулиць окремо по містах та селищах району.

Після обговорення шляхів вирішення вищезазначених питань керівником району було дано доручення міським та селищним головам активізувати роботу щодо впорядкування та забезпечення будинків номерними табличками та назвами вулиць, підготувати звернення до громадян району через засобами масової інформації сприяти у наданні інформації щодо характеристики їх будинків.

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Теги: безіменний будинок, табличка, номер, вулиця, Горохівський район
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