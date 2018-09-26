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У районі на Волині розробили нові автобусні рейси

У районі на Волині розробили нові автобусні рейси
У Маневиіцькій РДА оголосиили конкурс на пасажирські перевезення за кількома новими маршрутами.

Про це у facebook повідомив екс-голова райдержадміністрації Андрій Линдюк.

"Багато років, певно не менше 15-ти, чимало, і то не малих сіл району не мали прямого сполучення з районним центром смт Маневичі. Довго доводилось мудрувати над вирішенням цього питанням. І ось нарешті 2-річна робота вивела на фінішну пряму щодо цієї проблеми.

Отже, пройшовши всі процедури Маневицькою РДА оголошено конкурс оборотних рейсів на пасажирські перевезення:

- Колодії-Маневичі-Колодії (через М.Ведмежку і Підгаття);
- Маневичі-Чорниж-Маневичі (із заїздом в Копилля, Куликовичі, Майдан Липненський);
- Маневичі-М.Осниця-Маневичі (із заїздом в Копилля, Куликовичі, Заріччя)", - йдеться в дописі.

У районі на Волині розробили нові автобусні рейси

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Теги: Маневицький район, автобус, сполучення, рейс, маршрут, конкурс, перевезення
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