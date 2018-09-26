У районі на Волині розробили нові автобусні рейси





Про це у Андрій Линдюк.



"Багато років, певно не менше 15-ти, чимало, і то не малих сіл району не мали прямого сполучення з районним центром смт Маневичі. Довго доводилось мудрувати над вирішенням цього питанням. І ось нарешті 2-річна робота вивела на фінішну пряму щодо цієї проблеми.



Отже, пройшовши всі процедури Маневицькою РДА оголошено конкурс оборотних рейсів на пасажирські перевезення:



- Колодії-Маневичі-Колодії (через М.Ведмежку і Підгаття);

- Маневичі-Чорниж-Маневичі (із заїздом в Копилля, Куликовичі, Майдан Липненський);

- Маневичі-М.Осниця-Маневичі (із заїздом в Копилля, Куликовичі, Заріччя)", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневиіцькій РДА оголосиили конкурс на пасажирські перевезення за кількома новими маршрутами.Про це у facebook повідомив екс-голова райдержадміністрації"Багато років, певно не менше 15-ти, чимало, і то не малих сіл району не мали прямого сполучення з районним центром смт Маневичі. Довго доводилось мудрувати над вирішенням цього питанням. І ось нарешті 2-річна робота вивела на фінішну пряму щодо цієї проблеми.Отже, пройшовши всі процедури Маневицькою РДА оголошено конкурс оборотних рейсів на пасажирські перевезення:- Колодії-Маневичі-Колодії (через М.Ведмежку і Підгаття);- Маневичі-Чорниж-Маневичі (із заїздом в Копилля, Куликовичі, Майдан Липненський);- Маневичі-М.Осниця-Маневичі (із заїздом в Копилля, Куликовичі, Заріччя)", - йдеться в дописі.

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