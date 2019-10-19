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10 постраждалих: в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями

10 постраждалих: в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями
В Угорщині 10 українців отримали травми в результаті ДТП з мікроавтобусом на автодорозі №381.

Шестеро наших громадян отримали тяжкі травми, четверо – легкі. Про це розповів директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пишуть Факти.

Трьом госпіталізованим українцям зробили невідкладні операції. Вони перебувають у важкому стані, але загрози їхньому життю немає.

У поліції розповіли, що водій мікроавтобуса Mercedes, який перевозив громадян України, перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, на перехресті з’їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом.

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Теги: аварія, Угорщина, смерть, дерево
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