10 постраждалих: в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями





Шестеро наших громадян отримали тяжкі травми, четверо – легкі. Про це розповів директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пишуть



Трьом госпіталізованим українцям зробили невідкладні операції. Вони перебувають у важкому стані, але загрози їхньому життю немає.



У поліції розповіли, що водій мікроавтобуса Mercedes, який перевозив громадян України, перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, на перехресті з’їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Угорщині 10 українців отримали травми в результаті ДТП з мікроавтобусом на автодорозі №381.Шестеро наших громадян отримали тяжкі травми, четверо – легкі. Про це розповів директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, пишуть Факти Трьом госпіталізованим українцям зробили невідкладні операції. Вони перебувають у важкому стані, але загрози їхньому життю немає.У поліції розповіли, що водій мікроавтобуса Mercedes, який перевозив громадян України, перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, на перехресті з’їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом.

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