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У Луцьку змагалися юні важкоатлети. ФОТО

У Луцьку змагалися юні важкоатлети. ФОТО
У суботу, 19 жовтня, у приміщенні Обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» відбувся відкритий турнір з важкої атлетики серед молоді на призи заслуженого тренера Миколи Авраменка.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Турнір розпочався із хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули у результаті бойових дій на Сході, а також директора департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика, що трагічно загинув 12 жовтня.

У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових груп та ступеня підготовки. Вони показали глядачам свою майстерність.


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Теги: змагання, турнір, важка атлетика
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