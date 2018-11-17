У Луцьку змагалися юні важкоатлети. ФОТО
19 жовтень, 23:34
У суботу, 19 жовтня, у приміщенні Обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» відбувся відкритий турнір з важкої атлетики серед молоді на призи заслуженого тренера Миколи Авраменка.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Турнір розпочався із хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули у результаті бойових дій на Сході, а також директора департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика, що трагічно загинув 12 жовтня.
У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових груп та ступеня підготовки. Вони показали глядачам свою майстерність.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Турнір розпочався із хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули у результаті бойових дій на Сході, а також директора департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика, що трагічно загинув 12 жовтня.
У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових груп та ступеня підготовки. Вони показали глядачам свою майстерність.
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