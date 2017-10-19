Квести, вікторини та частування: лучан кличуть до зоопарку на Свято гарбуза
Сьогодні, 07:28
Лучан та гостей міста запрошують у неділю, 20 жовтня, на Свято гарбуза до Луцького зоопарку.
Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Цього року обіцяють, що дійство буде грандіозним, адже звіринець відзначатиме 40-річницю з дня заснування.
"Запрошуємо вас 20 жовтня на Свято гарбуза. Цьогоріч воно буде ще грандіозніше, ніж зазвичай, бо ми разом відзначимо 40-річчя із часу заснування підприємства.
Кваести, змагання, вікторини і частування - з 12.00 до 16.00 на території зоопарку!
Приходьте! Вартість квитків - незмінна. 60 гривень дорослий і 40 дитячий", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Цього року обіцяють, що дійство буде грандіозним, адже звіринець відзначатиме 40-річницю з дня заснування.
"Запрошуємо вас 20 жовтня на Свято гарбуза. Цьогоріч воно буде ще грандіозніше, ніж зазвичай, бо ми разом відзначимо 40-річчя із часу заснування підприємства.
Кваести, змагання, вікторини і частування - з 12.00 до 16.00 на території зоопарку!
Приходьте! Вартість квитків - незмінна. 60 гривень дорослий і 40 дитячий", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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