Квести, вікторини та частування: лучан кличуть до зоопарку на Свято гарбуза





Про це інформують на сторінці закладу у



Цього року обіцяють, що дійство буде грандіозним, адже звіринець відзначатиме 40-річницю з дня заснування.



"Запрошуємо вас 20 жовтня на Свято гарбуза. Цьогоріч воно буде ще грандіозніше, ніж зазвичай, бо ми разом відзначимо 40-річчя із часу заснування підприємства.



Кваести, змагання, вікторини і частування - з 12.00 до 16.00 на території зоопарку!



Приходьте! Вартість квитків - незмінна. 60 гривень дорослий і 40 дитячий", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан та гостей міста запрошують у неділю, 20 жовтня, на Свято гарбуза до Луцького зоопарку.Про це інформують на сторінці закладу у facebook Цього року обіцяють, що дійство буде грандіозним, адже звіринець відзначатиме 40-річницю з дня заснування."Запрошуємо вас 20 жовтня на Свято гарбуза. Цьогоріч воно буде ще грандіозніше, ніж зазвичай, бо ми разом відзначимо 40-річчя із часу заснування підприємства.Кваести, змагання, вікторини і частування - з 12.00 до 16.00 на території зоопарку!Приходьте! Вартість квитків - незмінна. 60 гривень дорослий і 40 дитячий", - йдеться в дописі.

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