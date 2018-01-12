вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пенсіонерку судили за крадіжку

На Волині пенсіонерку судили за крадіжку
Ківерцівський районний суд обрав покарання пенсіонерці, яку спіймали на крадіжці.

Про це стало відомо з вироку інстанції від 10 жовтня 2019 року, пише ІА Конкурент.

Так, 16 травня 2019 року обвинувачена двічі зайшла до чужого домогосподарства та винесла звідти курку вагою три кілограми, п'ятикілограмову індичку та порося породи «Біла велика» вагою шість кілограмів. Загальна сума збитків – 2040 гривень.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між жінкою та начальником Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Володимиром Панасюком та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Пенсіонерку звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, курка, індичка, порося, пенсіонерка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пенсіонерку судили за крадіжку
Сьогодні, 03:12
На Волині ремонт адмінприміщення митниці обійдеться у 3,8 мільйона
Сьогодні, 02:28
У районі на Волині взялись впорядковувати безіменні будинки
Сьогодні, 01:14
Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні
Сьогодні, 00:25
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії
08 лютий, 04:24
На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося
06 січень, 20:54
У Луцьку судили водія тролейбуса, через якого загинула 82-річна жінка У Луцьку судили водія тролейбуса, через якого загинула 82-річна жінка
12 січень, 2018, 13:33
На Волині чоловік через півтори тисячі гривень побив до смерті пенсіонерку На Волині чоловік через півтори тисячі гривень побив до смерті пенсіонерку
09 серпень, 2016, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині пенсіонерку судили за крадіжку
Сьогодні, 03:12
 0
На Волині ремонт адмінприміщення митниці обійдеться у 3,8 мільйона
Сьогодні, 02:28
 0
У районі на Волині взялись впорядковувати безіменні будинки
Сьогодні, 01:14
 0
Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні
Сьогодні, 00:25
 0
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿