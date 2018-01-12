На Волині пенсіонерку судили за крадіжку





Про це стало відомо з вироку інстанції від 10 жовтня 2019 року, пише



Так, 16 травня 2019 року обвинувачена двічі зайшла до чужого домогосподарства та винесла звідти курку вагою три кілограми, п'ятикілограмову індичку та порося породи «Біла велика» вагою шість кілограмів. Загальна сума збитків – 2040 гривень.



Суд затвердив угоду про визнання винуватості між жінкою та начальником Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Володимиром Панасюком та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.



Пенсіонерку звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський районний суд обрав покарання пенсіонерці, яку спіймали на крадіжці.Про це стало відомо з вироку інстанції від 10 жовтня 2019 року, пише ІА Конкурент Так, 16 травня 2019 року обвинувачена двічі зайшла до чужого домогосподарства та винесла звідти курку вагою три кілограми, п'ятикілограмову індичку та порося породи «Біла велика» вагою шість кілограмів. Загальна сума збитків – 2040 гривень.Суд затвердив угоду про визнання винуватості між жінкою та начальником Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Володимиром Панасюком та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.Пенсіонерку звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію