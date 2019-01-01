Африканська чума свиней: на Волині припинили карантин





Зокрема, в урочищі «Горішина» (Іваничівський район Волинської області), у ТзОВ «Павлівське мисливське господарство», де у липні було виявлено трупи диких кабанів.



Крім того, у приватному секторі села Миколаївка (Добровеличківський район Кіровоградської області, де спалах АЧС був виявлений у серпні.



Зазначається, що карантин продовжує діяти в дев’яти неблагополучних пунктах по АЧС: у Миколаївській, Запорізькій (по 2), Кіровоградській, Одеській, Донецькій, Херсонській і Львівській (по 1) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В жовтні оздоровили два неблагополучних по АЧС пункти, виявлені в 2019 році. Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на Держпродспоживслужбу Зокрема, в урочищі «Горішина» (Іваничівський район Волинської області), у ТзОВ «Павлівське мисливське господарство», де у липні було виявлено трупи диких кабанів.Крім того, у приватному секторі села Миколаївка (Добровеличківський район Кіровоградської області, де спалах АЧС був виявлений у серпні.Зазначається, що карантин продовжує діяти в дев’яти неблагополучних пунктах по АЧС: у Миколаївській, Запорізькій (по 2), Кіровоградській, Одеській, Донецькій, Херсонській і Львівській (по 1) областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію