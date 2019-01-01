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Африканська чума свиней: на Волині припинили карантин

Африканська чума свиней: на Волині припинили карантин
В жовтні оздоровили два неблагополучних по АЧС пункти, виявлені в 2019 році. Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зокрема, в урочищі «Горішина» (Іваничівський район Волинської області), у ТзОВ «Павлівське мисливське господарство», де у липні було виявлено трупи диких кабанів.

Крім того, у приватному секторі села Миколаївка (Добровеличківський район Кіровоградської області, де спалах АЧС був виявлений у серпні.

Зазначається, що карантин продовжує діяти в дев’яти неблагополучних пунктах по АЧС: у Миколаївській, Запорізькій (по 2), Кіровоградській, Одеській, Донецькій, Херсонській і Львівській (по 1) областях.

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Теги: карантин, африканська чума свиней
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