У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО





Це, за їх словами, призведе до підтоплення будинків, пише



Нагадаємо, на вулиці провели роботи з модернізації водопроводу. Люди були обурені станом дороги після заміни труб. Однак місцева влада запевнила, як тільки земля ущільниться, все буде повернено до попереднього стану.



17-го жовтня на вулицю привезли шлак: одну машину висипали, іншу – люди не дали. Жителі розповідають, що рівень землі настільки високий, що в період дощів топить їх будинки, а якщо ще покласти зверху цей шлак, буде більша біда. Окрім того вони проти радіоактивної породи на їх вулиці.





Люди хочуть, щоб дорога була заасфальтована і говорять, що їм обіцяли. Зазначають, що в іншому варіанті могли б принаймі щебінь висипати.



“Порода – вона ж у будь-якому варіанті шкідлива. Тут різні домішки з землі дістані. Це не подарунок, через що і тримають десь на териконах, закордоном взагалі закопують під землю, а нам на дороги висипають. А ще полежить тут і наступного року буде пилюка”, – говорить місцевий мешканець.







Жителі вулиці Грінченка також бідкаються, що в дощові дні вода біжить по вулиці, рову не має, все йде до людей на городи і до хат. А весь шлак змиває на вулицю Княгині Ольги.



“Це є русло від природи, і це не жарт. Потрібно брати грейдери, вивозити землю, рівняти. Тоді вже викладати дорогу. Подивіться", – бідкаються люди.



Мешкані Грінченка також розповіли, що близько 7-ми років тому за власні кошти їм вже привозили породу.



“Раніше ше казали, що потрібно зачекати, бо будуть міняти труби, а тепер хочуть зробити те ж саме, ще й наразити на небезпеку підтоплення. Проклали труби – то добре, та понавозили глини і тепер породу хочуть класти на це все. Подивіться на куски того шлаку. Потрібно ж доробити все нормально”, – говорять жителі.



До слова, на дорозі, де був асфальт, його поклали назад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиці Грінченка в Нововолинську продовжують боротися за дорогу на своїй вулиці. Розповідають, що привезли шлак і збираються викладати, навіть не опустивши рівень землі.Це, за їх словами, призведе до підтоплення будинків, пише Буг Нагадаємо, на вулиці провели роботи з модернізації водопроводу. Люди були обурені станом дороги після заміни труб. Однак місцева влада запевнила, як тільки земля ущільниться, все буде повернено до попереднього стану.17-го жовтня на вулицю привезли шлак: одну машину висипали, іншу – люди не дали. Жителі розповідають, що рівень землі настільки високий, що в період дощів топить їх будинки, а якщо ще покласти зверху цей шлак, буде більша біда. Окрім того вони проти радіоактивної породи на їх вулиці.Люди хочуть, щоб дорога була заасфальтована і говорять, що їм обіцяли. Зазначають, що в іншому варіанті могли б принаймі щебінь висипати.“Порода – вона ж у будь-якому варіанті шкідлива. Тут різні домішки з землі дістані. Це не подарунок, через що і тримають десь на териконах, закордоном взагалі закопують під землю, а нам на дороги висипають. А ще полежить тут і наступного року буде пилюка”, – говорить місцевий мешканець.Жителі вулиці Грінченка також бідкаються, що в дощові дні вода біжить по вулиці, рову не має, все йде до людей на городи і до хат. А весь шлак змиває на вулицю Княгині Ольги.“Це є русло від природи, і це не жарт. Потрібно брати грейдери, вивозити землю, рівняти. Тоді вже викладати дорогу. Подивіться", – бідкаються люди.Мешкані Грінченка також розповіли, що близько 7-ми років тому за власні кошти їм вже привозили породу.“Раніше ше казали, що потрібно зачекати, бо будуть міняти труби, а тепер хочуть зробити те ж саме, ще й наразити на небезпеку підтоплення. Проклали труби – то добре, та понавозили глини і тепер породу хочуть класти на це все. Подивіться на куски того шлаку. Потрібно ж доробити все нормально”, – говорять жителі.До слова, на дорозі, де був асфальт, його поклали назад.

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