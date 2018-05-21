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У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
Мешканці вулиці Грінченка в Нововолинську продовжують боротися за дорогу на своїй вулиці. Розповідають, що привезли шлак і збираються викладати, навіть не опустивши рівень землі.

Це, за їх словами, призведе до підтоплення будинків, пише Буг.

Нагадаємо, на вулиці провели роботи з модернізації водопроводу. Люди були обурені станом дороги після заміни труб. Однак місцева влада запевнила, як тільки земля ущільниться, все буде повернено до попереднього стану.

17-го жовтня на вулицю привезли шлак: одну машину висипали, іншу – люди не дали. Жителі розповідають, що рівень землі настільки високий, що в період дощів топить їх будинки, а якщо ще покласти зверху цей шлак, буде більша біда. Окрім того вони проти радіоактивної породи на їх вулиці.


Люди хочуть, щоб дорога була заасфальтована і говорять, що їм обіцяли. Зазначають, що в іншому варіанті могли б принаймі щебінь висипати.

“Порода – вона ж у будь-якому варіанті шкідлива. Тут різні домішки з землі дістані. Це не подарунок, через що і тримають десь на териконах, закордоном взагалі закопують під землю, а нам на дороги висипають. А ще полежить тут і наступного року буде пилюка”, – говорить місцевий мешканець.



Жителі вулиці Грінченка також бідкаються, що в дощові дні вода біжить по вулиці, рову не має, все йде до людей на городи і до хат. А весь шлак змиває на вулицю Княгині Ольги.

“Це є русло від природи, і це не жарт. Потрібно брати грейдери, вивозити землю, рівняти. Тоді вже викладати дорогу. Подивіться", – бідкаються люди.

Мешкані Грінченка також розповіли, що близько 7-ми років тому за власні кошти їм вже привозили породу.

“Раніше ше казали, що потрібно зачекати, бо будуть міняти труби, а тепер хочуть зробити те ж саме, ще й наразити на небезпеку підтоплення. Проклали труби – то добре, та понавозили глини і тепер породу хочуть класти на це все. Подивіться на куски того шлаку. Потрібно ж доробити все нормально”, – говорять жителі.

До слова, на дорозі, де був асфальт, його поклали назад.

У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині – конфлікт через ремонт дороги. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, вулиця, дорога, ремонт, порода
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