П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО
Сьогодні, 06:32
ДТП сталася вранці, 19-го жовтня. За кермом автівки перебував чоловік, а в салоні – дві дівчини.
Про це повідомляє Depo.Дніпро.
На перетині вулиць Костомарівської і Короленка біля будівлі СБУ легковик Infiniti в’їхала в електроопору. За словами представників патрульної поліції, вони переслідували Infiniti з проспекту Поля. Але водій продовжував рух. За попередніми даними, водій і пасажирки знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні також відзначили агресивний настрій у молодих людей. Після затримання вони конфліктували з правоохоронцями і вели себе зухвало.
Від проходження тесту на алкоголь відмовилися. Допомога медиків не знадобилася.
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Про це повідомляє Depo.Дніпро.
На перетині вулиць Костомарівської і Короленка біля будівлі СБУ легковик Infiniti в’їхала в електроопору. За словами представників патрульної поліції, вони переслідували Infiniti з проспекту Поля. Але водій продовжував рух. За попередніми даними, водій і пасажирки знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні також відзначили агресивний настрій у молодих людей. Після затримання вони конфліктували з правоохоронцями і вели себе зухвало.
Від проходження тесту на алкоголь відмовилися. Допомога медиків не знадобилася.
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