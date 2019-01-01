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П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО

П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО
ДТП сталася вранці, 19-го жовтня. За кермом автівки перебував чоловік, а в салоні – дві дівчини.

Про це повідомляє Depo.Дніпро.

На перетині вулиць Костомарівської і Короленка біля будівлі СБУ легковик Infiniti в’їхала в електроопору. За словами представників патрульної поліції, вони переслідували Infiniti з проспекту Поля. Але водій продовжував рух. За попередніми даними, водій і пасажирки знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.

П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО
П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО

Патрульні також відзначили агресивний настрій у молодих людей. Після затримання вони конфліктували з правоохоронцями і вели себе зухвало.

Від проходження тесту на алкоголь відмовилися. Допомога медиків не знадобилася.

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Теги: Дніпро, поліція, втеча, стовп, електроопра, аварія
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