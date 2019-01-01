У Луцьку пройде міжнародний фестиваль зі східного та сучасного танцю
Сьогодні, 04:19
У Луцьку відбудеться третій міжнародний фестиваль зі східного та сучасного танцю «Oriental Dreams».
Місце проведення – Палац учнівської молоді. Про це повідомляє Таблоїд Волині.
Глядачів розважатимуть гості з різних міст України, Білорусії та Єгипту.
«Будемо насолоджуватись гарними танцями, гучними перемогами, яскравим шоу від головного гостя з Єгипту – Махді Емара! Чекаємо всіх, хто любить мистецтво східного та сучасного танцю на нашому фестивалі!», – коментують організатори.
Подія відбудеться 2 листопада о 9:00.
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Місце проведення – Палац учнівської молоді. Про це повідомляє Таблоїд Волині.
Глядачів розважатимуть гості з різних міст України, Білорусії та Єгипту.
«Будемо насолоджуватись гарними танцями, гучними перемогами, яскравим шоу від головного гостя з Єгипту – Махді Емара! Чекаємо всіх, хто любить мистецтво східного та сучасного танцю на нашому фестивалі!», – коментують організатори.
Подія відбудеться 2 листопада о 9:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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