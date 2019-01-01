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У Луцьку пройде міжнародний фестиваль зі східного та сучасного танцю

У Луцьку пройде міжнародний фестиваль зі східного та сучасного танцю
У Луцьку відбудеться третій міжнародний фестиваль зі східного та сучасного танцю «Oriental Dreams».

Місце проведення – Палац учнівської молоді. Про це повідомляє Таблоїд Волині.

Глядачів розважатимуть гості з різних міст України, Білорусії та Єгипту.

«Будемо насолоджуватись гарними танцями, гучними перемогами, яскравим шоу від головного гостя з Єгипту – Махді Емара! Чекаємо всіх, хто любить мистецтво східного та сучасного танцю на нашому фестивалі!», – коментують організатори.

Подія відбудеться 2 листопада о 9:00.

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Теги: східні танці, чемпіонат
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