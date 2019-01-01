У Луцьку пройде міжнародний фестиваль зі східного та сучасного танцю





Місце проведення – Палац учнівської молоді. Про це повідомляє



Глядачів розважатимуть гості з різних міст України, Білорусії та Єгипту.



«Будемо насолоджуватись гарними танцями, гучними перемогами, яскравим шоу від головного гостя з Єгипту – Махді Емара! Чекаємо всіх, хто любить мистецтво східного та сучасного танцю на нашому фестивалі!», – коментують організатори.



Подія відбудеться 2 листопада о 9:00.

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