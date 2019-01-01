Курс валют у Луцьку на 20 жовтня: євро і долар дорожчають





Євро при купівлі становить – 27.405, продажу – 28.065.



Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.395.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.920, продаж – 6.450.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.795, а продаж – 25.223.Євро при купівлі становить – 27.405, продажу – 28.065.Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.395.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.920, продаж – 6.450.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію