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Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО

Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО
Хоча цей рік важко назвати щедрим на урожай грибів, проте осіннє “бабине літо”, яке прийшло до нас у жовтні дещо із запізненням, значно поліпшило умови для росту грибів.

Журналістка інтернет-видання “БУГ” побувала в лісі у Турійському районі та повернулася додому із повними кошиками різноманітних грибів.

Турійський район славиться своїми лісовими насадженнями. В одному з них у молодій соснині є гарна місцина, де можна назбирати кошики маслюків. Зрізати їх одне задоволення, в більшості вони ростуть цілими сім’ями, тому далеко ходити не доводиться.
Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО

Ростуть в лісі і “мухомори”. Мабуть всім відомо про отруйні властивості цих грибів, проте вони так і манять своїм яскравим забарвленням.
Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО
Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО

Багато людей вирушають до лісу не лише щоб зібрати гриби, але й подихати чистим повітрям та помилуватись природою, яка в осінню пору року заворожує.

Окрім маслюків у лісах розпочався сезон на “польські” гриби, а якщо пощастить, то можна знайти і справжніх “боровиків”, яких в народі називають “білі гриби”.

Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО
Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО
Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО
Повні кошики грибів: волинянка похизувалась своїм «уловом». ФОТО

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Теги: гриби, улов, ліс, Волинь
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