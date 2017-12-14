Волинянин відкрив виставку малюнків у Києві

Олег Яриніч відкрив виставку.



17 жовтня пройшов День млинів, інформують на сторінці Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного, - пише



Відбулася презентація виставки малюнків Олега Яриніча до листівок «Вітряки України», презентація другого випуску «Українського млинологічного журналу». Такод відкрили книжкову виставку «Млини України» та ознайомлювалися з виставкою креслеників вітряків студентів кафедри містобудування КНУБА. На заході виступав етногурт «Окраса».



Довідково: Олег Яриніч родом із волинського села Седлище Старовижівського району. Молодий чоловік не лише колекціонує поштові листівки (має понад 1000 карток із пам’ятками архітектури, національним одягом, народним та професійним мистецтвом України, близького зарубіжжя та світу, природними ландшафтами), а й малює власні.



Створив цілі серії зображень, зокрема «Поштові скриньки України», «Цікаве містечко», багато інших тематичних поштівок. Восени 2018 року у м. Запоріжжя в арт-просторі «Loft Mlyn» відбулася перша персональна виставка художника «Міста, що надихають». А вже наприкінці жовтня 2018 року волинянин започаткував мистецький проект «Вітряки України».

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